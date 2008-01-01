Прямая трансляция матчей 21-го тура за "серебро" и "бронзу" КПЛ

Сегодня состоятся игры 21-го тура.

Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 08:30

Сегодня, 27 ноября, состоятся матчи предпоследнего 21-го тура казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он пройдет по усеченной программе, так как один матч уже сыгран.

В этот день может определиться обладатель серебряных медалей КПЛ-2020. "Тобол" займет второе место, если обыграет "Тараз". В случае же, если костанайский клуб оступится, шансы есть у "Астаны", которой нужно выигрывать у "Жетысу". При этом, набрав три очка, но оставшись без "серебра", столичный клуб станет обладателем "бронзы".

Все игры в прямом эфире покажет телеканал QazSport по этой ссылке

Начало - по времени Нур-Султана.

"Жетысу" - "Астана" - 13:00
"Каспий" - "Шахтер" - 14:00
"Кайсар" - "Кызыл-Жар СК" - 14:00
"Тобол" - "Тараз" - 18:00

"Астана" останется без "серебра"? Превью к 21-му туру КПЛ

"Астана", "Ордабасы" и "Шахтер". Кому достанется "бронза" КПЛ-2020?

Метки:
Каспий Шахтер ФК Кайсар ФК Кызыл-Жар СК Жетысу ФК Астана ФК Тобол ФК Тараз ФК КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 08:30
© 2008 - 2020 ТОО «EML»