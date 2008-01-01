Клуб КПЛ отреагировал на уход тренера и назвал его преемника на последний матч в сезоне

Ранее специалист высказался по сложившейся ситуации.

Фото: ФК "Кайсар"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 23:42
Футбольный клуб "Кайсар" последний матч в чемпионате Казахстана с "Кызыл-Жар СК" проведет под руководством Каната Шеримбетова. Об этом сообщила пресс-служба "волков".

"В связи с обострением мировой обстановки в Болгарии будут приостановлены зарубежные полеты. Из-за сложившейся ситуации главный тренер Стойчо Младенов был вынужден покинуть команду. Теперь тренер-аналитик клуба Канат Шеримбетов будет выступать в качестве главного тренера в матче с "Кызыл-Жар СК", - говорится в сообщении клуба.

Отметим, что матч "Кайсар" - "Кызыл-Жар СК" состоится 27 ноября.

Ранее свой вынужденный уход из команды прокомментировал Стойчо Младенов.

63-летний болгарин находился у руля "Кайсара" четыре года. Вместе с командой он завоевал Кубок страны в 2019 году, а в этом дебютировал в Лиге Европы, где во втором отборочном раунде уступил кипрскому АПОЭЛу (1:4).
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Кайсар ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Вчера 23:42
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