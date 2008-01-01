Клуб КПЛ отреагировал на уход тренера и назвал его преемника на последний матч в сезоне

Футбольный клуб "Кайсар"
последний матч в чемпионате Казахстана с "Кызыл-Жар СК"
проведет под руководством Каната Шеримбетова
. Об этом сообщила пресс-служба "волков".
"В связи с обострением мировой обстановки в Болгарии будут приостановлены зарубежные полеты. Из-за сложившейся ситуации главный тренер Стойчо Младенов был вынужден покинуть команду. Теперь тренер-аналитик клуба Канат Шеримбетов будет выступать в качестве главного тренера в матче с "Кызыл-Жар СК", - говорится в сообщении клуба.
Отметим, что матч "Кайсар" - "Кызыл-Жар СК" состоится 27 ноября.
Ранее свой вынужденный уход из команды прокомментировал Стойчо Младенов
.
63-летний болгарин находился у руля "Кайсара" четыре года. Вместе с командой он завоевал Кубок страны в 2019 году, а в этом дебютировал в Лиге Европы, где во втором отборочном раунде уступил кипрскому АПОЭЛу (1:4).