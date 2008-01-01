Неудачник КПЛ лишился двух игроков

Один из них не сыграл ни одного матча.

Григорий Сартаков. Фото: КФФ©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 18:26

Защитники футбольного клуба "Окжетпес" Даниил Чертов и Григорий Сартаков из-за повреждений покинули команду, сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что в коллективе россиянина и казахстанца нет уже продолжительное время.

Чертов после получения повреждения отправился в Россию и, скорее всего, в "Окжетпес" уже не вернется. Что касается Сартакова, то у экс-игрока сборной Казахстана имеется старая травма, которая мешает Григорию полноценно вернуться в футбол. За клуб из Кокшетау он не сыграл ни одного матча.

Ранее "Окжетпес" покинули форварды Марко Обрадович и Исламнур Абдулавов, а также голкипер Александр Шепляков.

По итогам 20-го тура кокшетауский клуб вылетел из КПЛ, потеряв даже теоретические шансы на спасение.

Метки:
Футбол КПЛ-2020 Окжетпес ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 18:26
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