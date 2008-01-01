Сильный центр, ведущие роли в обороне и провал в атаке. Как в "Тоболе" проявляют себя казахстанцы

"Тобол"
близок к первому за 12 лет "серебру" в казахстанской премьер-лиге
. Корреспондент Vesti.kz
рассказывает о казахстанских футболистах, которые вносят существенный вклад в показатели костанайcкого клуба.
"Тобол" проиграл четверть от запланированного количества матчей - пять из 20-ти. На данный момент костанайцы сыграли 18 встреч, но даже эти расклады позволяют им уверенно себя чувствовать на втором месте и рассчитывать на досрочное завоевание серебряных наград.
В клубе тон задают не только иностранцы, но и казахстанцы.
Во вратарской линии в нынешнем сезоне выступают Александр Мокин
и Игорь Шацкий
. Первый в межсезонье перешел из "Астаны", а второй из "Шахтера". При этом 39-летний Мокин сыграл две трети матчей - 12 из 18-ти. Шацкий, соответственно, провел шесть встреч.
В обороне также большинство исполнителей являются обладателями казахстанского гражданства. Наряду с Дмитрием Мирошниченко
(13 матчей), Темирланом Ерлановым
(15) и Сергеем Малым
(10) прилично проявляет себя Султан Абилгазы
. 23-летний защитник провел 11 встреч и отличился один раз. Для него это четвертый сезон в КПЛ. В предыдущие годы он кроме "Тобола" защищал цвета "Окжетпеса". В прошлом году Абилгазы провел 15 матчей за костанайцев, а в 2018-м - восемь. В этом сезоне он впервые в своей карьере был вызван в сборную Казахстана, но так и не дебютировал за нее. Учитывая дефицит качественных центральных защитников с казахстанским паспортом, надо полагать, что Абилгазы в скором времени получит шанс в национальной команде.
В средней линии иностранцев больше, чем местных игроков. Из казахстанцев следует отметить Серикжана Мужикова
(16 матчей), капитана Азата Нургалиева
, который принял участие во всех 18 матчах - он же с четырьмя голами лучший бомбардир. А также Руслана Валиуллина
, сыгравшего 11 встреч.
Весьма неплохо смотрится Самат Жарынбетов
. Григорий Бабаян
доверял ему на позиции центрального полузащитника, а позже перевел 26-летнего футболиста в оборону. Универсализм Жарынбетова помог ему неплохо конкурировать с Мирошниченко. В матче 17-го тура с "Кайсаром" (3:0) он отметился забитым голом и по версии InStat стал лучшим игроком. Возможно, в будущем у него есть все предпосылки выдержать конкуренцию и заменить лидеров команды.
Что касается нападения, то здесь, судя по статистике, не все так обнадеживающе. Оралхан Омиртаев, Роман Муртазаев
и Сенин Себаи
на троих забили лишь четыре гола из 24-х, оформленных командой. Причем ивуарийский форвард отличился два раза, а казахстанцы по одному.
Напомним, "Тобол" набрал 35 очков и может досрочно завоевать "серебро" чемпионата Казахстана. Последний раз костанайцы становились вторыми в 2008 году. После того, как "Тобол" в сезоне-2010 выиграл чемпионство, клуб лишь раз попадал в призовую тройку, став в 2018-м обладателем "бронзы".