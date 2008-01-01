Клиническая смерть, работа с Магатом, интерес из АПЛ. Тренер по физподготовке "Кайрата" - один из героев чемпионского сезона

Успех "Кайрата" в этом сезоне случился не только благодаря главному тренеру Алексею Шпилевскому, большим легионерам в лице Вагнера Лава и Яцека Гуральски, слаженной работе всего состава, но и при помощи тренера по физподготовке Христоса Пападопулоса. Корреспондент Vesti.kz чуть более подробно рассказывает о влиянии и опыте греческого специалиста.



Возможно, в Казахстане вообще ранее не работал тренер по физподготовке с таким количеством регалий и знаний. За спиной Пападопулоса - девять лет работы в "Шальке" и шесть лет в "Штутгарте". В эти периоды он трудился с целым списком именитых тренеров, включая Феликса Магата, Юппа Хайнкеса и Хуба Стевенса. Показательно, что, несмотря на частую смену тренеров как в одном, так и в другом клубе, грек оставался на своем месте и его подход устраивал всех. Еще в "Шальке" все отметили, что у "Папы" (прозвище тренера) никакого монотонного бега, никаких однообразных силовых тренировок и почти никаких спринтов без смены направления. Соответственно, с годами он усовершенствовал свою философию, сам Христос отмечал: "Мы смешиваем классические идеи с современными".



В шаге от смерти



Пападопулос всегда был фанатом своего дела, но в 2004 году он едва не умер. На одной из тренировок "Шальке" Христос внезапно потерял сознание. Присутствовавший врач команды - Торстен Раррек - немедленно оказал ему помощь с использованием дефибриллятора (устройство оказалось в клубе, поскольку форвард Джеральд Асамоа страдал сердечными заболеваниями). По дороге в больницу Пападопулос перенес вторую остановку сердца и его снова пришлось реанимировать. "Мы были шокированы и не могли предполагать, как это могло произойти. Христос был клинически мертв. Наш врач спас ему жизнь", - сказал тогда тренер команды Юпп Хайнкес.







Пападопулос успешно вернулся к работе в дальнейшем и отмечал, что увлекся единоборствами, включая таэвондо и дзюдо. В 56 лет Христос поражает абсолютно всех в "Кайрате" своей формой.



Пападопулос хотел стабильности, игроки "Кайрата" были в шоке от нагрузок



Пападопулос познакомился со Шпилевским в Германии, в частности, грека очень котировал Ральф Рангник - вероятно, главный идейный вдохновитель в карьере Алексея Николаевича. Когда Шпилевский начал самостоятельную карьеру, он сначала привез его в "Динамо-Брест", а потом в "Кайрат". Почему столь опытный специалист пошел за молодым тренером в не самые большие команды по европейским масштабам, объяснил сам Пападопулос:

"Во времена работы в "Шальке" я работал с немецкими, бельгийскими, голландскими тренерами. С Юппом Хайнкесом, который является примером испанской школы. В "Штутгарте" за пять лет при мне сменилось пять или шесть тренеров. Для меня это было психологически очень тяжело. Тренеры менялись, у всех были разные требования, разные взгляды на футбол. Поэтому мне нужен был тот тренер, с которым мы бы создали симбиоз. Сейчас я очень доволен тем, что работаю с Алексеем. Мы оба любим динамичный и энергичный футбол. Поэтому я сказал себе, что пойду с ним в тот клуб, в которой перейдет он".

Изначально тренировки и требования Пападопулоса с трудом переваривали в "Кайрате". Сам Христос обнаружил команду в плохом физическом состоянии. Ян Вороговский признавался, что игроки долго привыкали к нагрузкам, но постепенно поняли, что это дает плоды, индивидуально они становились лучше, работа грека помогла им избегать функциональных ям по ходу сезона.







Пока все стояли, "Кайрат" бежал



Одним из главных преимуществ "Кайрата" в нынешнем, скажем так, пандемическом сезоне стал именно Пападопулос. Почти все команды испытали стресс и не знали, как готовить игроков в такой период. Христос справился с задачей великолепно, "Кайрат" показал монструозную физическую форму после рестарта сезона, пока все остальные соперники только набирали обороты. Команда никогда не отказывалась от высокого прессинга, "душила" соперника все 90 минут, и этот тактический план Шпилевского работал именно благодаря Пападопулосу, который подготовил игроков. Неудивительно, что сам Алексей Николаевич признает огромную роль Христоса в успехах "Кайрата" и отмечает, что его коллега сильно востребован в западной Европе:

"Для меня огромная удача, счастлив, что Христос согласился, хотя не верил, что получится. Всегда хотел видеть рядом лучших специалистов. Повезло, что в момент предложения из Бреста Пападопулос как раз оказался свободен. Сейчас его рвут на части - из АПЛ, ПАОК, сборной Греции, Румынии, но Христос отвечает, что хочет работать со мной. Ценю это, считаю Пападопулоса гением в своей сфере".

Наличие Пападопулоса доказывает, насколько огромным может быть влияние тренера по физической подготовке в современном футболе. В "Кайрате" этот фактор учли, но теперь интересно, сможет ли команда прибавить в интенсивности и заявить о себе уже в Европе.



Фото: ФК "Шальке"©, ФК "Кайрат"©