Участник еврокубков от Казахстана остался без главного тренера

Болгарин Стойчо Младенов
вместе со своим штабом досрочно покинул расположение "Кайсара"
, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале
.
"Об этом сегодня сообщили источники в клубе. Также они сообщили, что уехал Стойчо не попрощавшись с командой. Хотя вроде бы четыре года бок о бок с этими парнями провел.
Есть две версии, по которым бегство Младенова случилось до последнего матча команды в сезоне. Обе имеют право на жизнь. Я больше верю в историю про конфликт. Просто потому, что знаю - он действительно имел место быть. До рукоприкладства не дошло, но крепкие выражения употреблялись", - написал он.
Отметим, что последний конфликт наставника случился
с капитаном команды Асхатом Тагыбергеном.
63-летний Младенов работал в "Кайсаре" с ноября 2016 года. До этого тренировал "Атырау". С кызылординским клубом завоевал Кубок страны в 2019 году, что позволило "волкам" дебютировать в этом сезоне в Лиге Европы со второго отборочного раунда. На этой стадии его подопечные проиграли кипрскому АПОЭЛу (1:4).
В 2019-м болгарин был признан лучшим тренером КПЛ.