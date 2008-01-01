Участник еврокубков от Казахстана остался без главного тренера

Он находился в команде с осени 2016 года.

Стойчо Младенов. Фото: ФК "Кайсар"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 16:07
Болгарин Стойчо Младенов вместе со своим штабом досрочно покинул расположение "Кайсара", сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

"Об этом сегодня сообщили источники в клубе. Также они сообщили, что уехал Стойчо не попрощавшись с командой. Хотя вроде бы четыре года бок о бок с этими парнями провел.

Есть две версии, по которым бегство Младенова случилось до последнего матча команды в сезоне. Обе имеют право на жизнь. Я больше верю в историю про конфликт. Просто потому, что знаю - он действительно имел место быть. До рукоприкладства не дошло, но крепкие выражения употреблялись", - написал он.

Отметим, что последний конфликт наставника случился с капитаном команды Асхатом Тагыбергеном.

63-летний Младенов работал в "Кайсаре" с ноября 2016 года. До этого тренировал "Атырау". С кызылординским клубом завоевал Кубок страны в 2019 году, что позволило "волкам" дебютировать в этом сезоне в Лиге Европы со второго отборочного раунда. На этой стадии его подопечные проиграли кипрскому АПОЭЛу (1:4).

В 2019-м болгарин был признан лучшим тренером КПЛ.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Кайсар ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 16:07
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