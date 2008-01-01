"Кайрат" прояснил ситуацию по банкету с участием Тимощука и Аршавина в честь чемпионства

Алматинский "Кайрат" прокомментировал информацию о том, что бывшие игроки клуба Анатолий Тимощук и Андрей Аршавин прибудут на банкет в честь завоевания чемпионства.

"В СМИ появилась информация о том, что футбольный клуб "Кайрат" готовит чемпионский ужин. Хотим внести ясность и заявить, что клубом планируется провести награждение основной команды золотыми медалями на базе ФК "Кайрат" с соблюдением всех санитарных норм и правил", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, "Кайрат" досрочно выиграл чемпионат Казахстана сезона-2020. Для алматинского клуба это чемпионство стало первым за 16 лет.