"Кайрат" прояснил ситуацию по банкету с участием Тимощука и Аршавина в честь чемпионства

Алматинцы впервые за 16 лет взяли "золото" КПЛ.

Фото: ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 14:50

Алматинский "Кайрат" прокомментировал информацию о том, что бывшие игроки клуба Анатолий Тимощук и Андрей Аршавин прибудут на банкет в честь завоевания чемпионства.

"В СМИ появилась информация о том, что футбольный клуб "Кайрат" готовит чемпионский ужин. Хотим внести ясность и заявить, что клубом планируется провести награждение основной команды золотыми медалями на базе ФК "Кайрат" с соблюдением всех санитарных норм и правил", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, "Кайрат" досрочно выиграл чемпионат Казахстана сезона-2020. Для алматинского клуба это чемпионство стало первым за 16 лет.

Метки:
Кайрат ФК КПЛ-2020 Аршавин Андрей Тимощук Анатолий
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 14:50
© 2008 - 2020 ТОО «EML»