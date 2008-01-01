"Астана" останется без "серебра"? Превью к 21-му туру КПЛ

21-й тур казахстанской премьер-лиги сезона-2020, намеченный на 27 ноября, будет предпоследним в этом сезоне. Тур пройдет по усеченной программе, так как один матч уже сыгран. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как может поменяться ситуация в турнирной таблице.



"Жетысу" - "Астана"



"Астана" еще может завоевать серебряные награды. Но для этого победы над "Жетысу" столичному клубу будет мало. Также нужно, чтобы оступился "Тобол" в матче с "Таразом".



У "Жетысу" весьма призрачные шансы на попадание в призовую зону. Талдыкорганцам для того, чтобы не потерять их, необходимо обыгрывать "Астану" и ждать ошибки "Шахтера", который встретится с "Каспием".



На данный момент у "Астаны" третье место и 30 очков. "Жетысу" занимает шестую строчку, набрав 25 баллов.



В первом круге из-за превышения количества легионеров на поле в составе "Жетысу" матч завершился технической победой "Астаны".



"Каспий" - "Шахтер"



"Шахтер" также имеет шансы на попадание в медальную зону. "Горняки" набрали 26 очков и по потерянным баллам обходят "Ордабасы", который располагается на четвертом месте. Этот тур шымкентцы пропускают.



Победа над "Каспием" и осечка "Астаны" позволит карагандинцам сместить с четвертой строчки "Ордабасы" и приблизиться к столичному клубу.



В первом круге "Шахтер" одержал над "Каспием" непростую победу - 2:1. Актаусцы же досрочно решили задачу по сохранению прописки в премьер-лиге.



"Кайсар" - "Кызыл-Жар СК"



Кызылординский клуб потерял даже математические шансы на попадание в призовую тройку. Для "Кайсара" это будет последний матч. Команда Стойчо Младенова набрала 24 очка и занимает седьмое место. У петропавловского клуба 20 баллов и девятое место. При определенных раскладах "Кызыл-Жар СК" может обойти "Тараз". Для этого северянам необходимо выигрывать самим и ждать осечки жамбыльцев в матче с "Тоболом".



В матче первого круга соперники разошлись миром (0:0).



"Тобол" - "Тараз"



"Тобол" по итогам предстоящего тура может взять "серебро". Для этого команде Григория Бабаяна необходимо побеждать "Тараз". Последний раз костанайцы становились серебряными призерами в сезоне-2008. А после того, как клуб в 2010 году выиграл чемпионат, "Тобол" лишь раз попадал в призовую зону, заняв в 2018-м третье место.



Сейчас у "Тобола" 35 очков и второе место. Костанайцы на пять баллов опережают "Астану". "Тараз" делит восьмую-девятую строчку с "Кызыл-Жар СК".



Напомним, 11 марта "Кайрат" в перенесенном матче 21-го тура на своем поле разгромил "Окжетпес" со счетом 5:0.



Алматинцы досрочно стали чемпионами Казахстана, выиграв трофей впервые за 16 лет. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.