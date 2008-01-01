"Кайрат" решил отметить чемпионство банкетом с участием Тимощука и Аршавина

Бывшие игроки "Кайрата" Анатолий Тимощук и Андрей Аршавин, а также известный футбольный блогер "КраСава" Евгений Савин прибудут на банкет в честь завоевания чемпионства алматинским клубом, сообщает KazFootball.kz.

"Заеду ли в "Кайрат"? Да, меня позвали на банкет 27 ноября. Возможно, приеду в Алматы. Вроде бы даже Аршавин с Тимощуком приедут, так что посмотрим", - сказал Савин в своем Instagram.

Напомним, "Кайрат" досрочно выиграл чемпионат Казахстана сезона-2020. Для алматинского клуба это чемпионство стало первым за 16 лет.