В "Кайсаре" случился новый конфликт. На этот раз между главным тренером и капитаном

У главного тренера кызылординского "Кайсара" Стойчо Младенова вновь разгорелся конфликт с некоторыми подопечными, сообщает Meta-ratings.kz.

Участники матча 20-го тура КПЛ между "Кайсаром" и "Астаной" стали свидетелями разногласий между капитаном "волков" Асхатом Тагыбергеном и наставником команды.

Предметом спора стало несогласие футболистов с составом, который Младенов выставил на игру. В частности, некоторые игроки не попали в заявку на игру, хотя не имели повреждений.

Младенов, как и его помощники, резко высказались в адрес Тагыбергена, одного из лучших футболистов команды в уходящем сезоне. "Кайсар" в итоге проиграл "Астане" со счетом 1:3, допустив целый ряд результативных ошибок.

Ранее Младенов был замечен в конфликте с другими казахстанцами, среди которых Елдос Ахметов, Нурымжан Салайдин и Куаныш Калмуратов. Двое из них досрочно покинули коллектив.