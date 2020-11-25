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"Вчера был черный день". Карпович назвал виновного в вылете "Окжетпеса" из КПЛ

Он процитировал Рокки Бальбоа.

"Вчера был черный день". Карпович назвал виновного в вылете "Окжетпеса" из КПЛ
Андрей Карпович. Фото: ФК "Окжетпес"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Главный тренер ФК "Окжетпес" Андрей Карпович взял на себя вину за вылет из КПЛ. Накануне кокшетауский клуб проиграл "Тоболу" и досрочно стал аутсайдером, который в следующем сезоне будет играть в первой лиге.

Карпович по этому случаю написал большой пост в Instagram, процитировав Рокки Бальбоа.

Больше, чем у конкурента. Как "Окжетпес" с бюджетом в 1,5 миллиарда тенге вылетел в первую лигу

"Вчера был черный день как лично для меня, так и для всего Кокшетау, для Акмолинской области. Мы вылетели из премьер-лиги.

Этому нет оправдания. Я целиком и полностью беру ответственность за этот провальный сезон на себя. Приношу свои извинения болельщикам "Окжетпеса". В нашем слабом выступлении прошу винить меня, наш штаб. Это справедливо.

За два года работы в Кокшетау было всякое. В том числе и хорошее. В прошлом году нам удалось неплохо выступить, добиться определенного результата, пусть мы не выигрывали медали или Кубок, но показывали хороший футбол, одержали немало ярких побед, заняли достойное место в турнирной таблице, учитывая наш скромный бюджет.

И в этом году мы рассчитывали на большее. Ответственно заявляю, что ни у кого не было самоуспокоенности. Мы работали еще больше, еще усерднее. Но получилось так, как получилось. Мы попали в очень глубокую яму и не смогли из нее выбраться.

Для меня это большой опыт. Нужно сделать правильные выводы, учиться на своих ошибках. Да, цена этих ошибок оказалась высока. Но я верю, что "Окжетпес" станет сильнее. Во всяком случае, я это искренне желаю клубу. Уверен, что за те два года, что мы работали здесь, никто не сможет сказать что-то плохое о клубе, о команде. Мы все должны быть благодарны Кокшетау и его жителям, властям региона.

Лично я благодарен всем. Хотя бы за то, что два года назад они поверили в молодого и начинающего специалиста и дали ему шанс. Я постоянно чувствовал поддержку со стороны акима Ермека Боранбаевича Маржикпаева. Даже в такой тяжелый год, когда весь мир столкнулся с эпидемией COVID-19, глава области не отвернулся от команды. Мы все прекрасно понимаем, что других куда более важных забот, у него было много. И несмотря на это, он был в курсе всех наших проблем, ситуаций.

Не могу не отметить поддержку болельщиков. Пусть у "Окжетпеса" и нет такой армии фанатов как у "Актобе" или "Кайрата", но те, кто переживают за клуб, делают это искренне. Они поддерживали нас не только когда было хорошо, но и в сложные моменты. Даже сейчас, когда мы вылетели из КПЛ, никто не перестает верить и любить свой клуб.

Я получил не только бесценный опыт и большой урок на всю жизнь. Увы, в мире не спорта не существует универсальной формулы успеха. Нельзя всегда добиваться результата за счет одного единственно верного сценария. Путь спортсмена и тренера состоит из побед и поражений. В прошлом году я писал подобный пост в ранге победителя, в этом году пишу его в роли проигравшего. Как говорил Рокки Бальбоа: "Ни ты, ни я, никто на свете не бьет так сильно, как жизнь. Совсем неважно, как ты ударишь, а важно, какой держишь удар, как двигаешься вперед". Самое главное - извлечь из этого правильные выводы и двигаться вперед.

Еще раз повторюсь: мне искренне жаль, что так произошло, и я бесконечно извиняюсь перед болельщиками "Окжетпеса". - написал Карпович.

Определились все участники КПЛ-2021

 

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Метки:
Окжетпес ФК КПЛ-2020 Первая лига Казахстана

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