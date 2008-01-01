"Должны вернуть титул "Астане". Барсегян сделал заявление о следующем сезоне КПЛ

Полузащитник "Астаны" Тигран Барсегян, комментируя победу в матче над "Кайсаром", отметил, что надо набрать по три очка и в двух оставшихся встречах КПЛ. Футболист считает, что потеря чемпионского титула сделала его команду только сильнее.

"В первую очередь я хочу поздравить команду и болельщиков с этой победой. Получился тяжелый матч, на улице было холодно, поле подмерзло, но самое главное, что мы выиграли.

Понимаю, что сезон у нас получился неудачным, но это сделает нас сильнее, и в следующем году мы должны сделать все возможное, чтобы вернуть титул "Астане". В этом сезоне у нас осталось два матча, мы должны дать свой максимум, чтобы одержать в них две победы", - цитирует Барсегяна сайт "Астаны".

Напомним, столичный клуб в этом сезоне не смог стать чемпионом впервые за семь сезонов. Сейчас команда идет на третьем месте и ведет борьбу за "серебро". С турнирным положением можно ознакомиться здесь.

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