"Переманить Зайнутдинова?". Шпилевский - о трансферах, гегемонии "Кайрата", кризисе "Астаны" и самом талантливом футболисте

Главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский в интервью YouТube-каналу Sports True назвал фактор, благодаря которому клуб мог бы стать чемпионом еще в прошлом году. Также он озвучил мнение насчет самого лучшего казахстанского игрока, отметил трудности, с которыми столкнулся работая в алматинском клубе, и восхитился Вагнером Лавом.



- Можете вспомнить еще события, которые по уровню счастья в вашей жизни сопоставимы с чемпионством?



- С остальным наверное нельзя сравнивать, но в спортивной карьере - это наверное самые большие эмоции. Я был очень рад, особенно за команду, за тот труд, который они показывали на протяжении всего года, начиная с первого дня нашей работы. Я включаю сюда и прошлый сезон, потому что многие ребята уже тогда работали в команде. Я за них очень рад. Наш капитан Гафуржан Суюмбаев, который несколько лет находится в команде, после игры на банкете прослезился. За ребят я очень рад.



В Казахстане это мой второй трофей. Первый - это рождение дочери.



- После завоевания чемпионства в сети появились видео и фото, как команда праздновала. Валерий Карпин, например, ничего предосудительного не видит в том, чтобы игрок могли выкурить несколько сигарет - главное не во время тренировки, выпить некоторое количество алкоголя. Относится достаточно толерантно. У вас какое суждение?



- Если весь год стараешься, выкладываешься, то можешь раз в году отметить такое событие. Я на этом вечере закрывал глаза на многие вещи, о которых не хочется говорить.



- Что обсуждалось на встрече с Кайратом Боранбаевым?



- Мы обсуждали сезон, состав. Проводили анализ того, с кем планируем расстаться, кто остается и на какие позиции требуется усиление. Разговаривали и о организационных делах: куда отправимся на сборы, с кем там играть, какой план на год. Все надо учитывать сейчас, никто не знает, что будет в январе, феврале, марте. Будем надеяться, что ситуация в мире изменится в позитивную сторону.



Цели такие же амбициозные. Мы хотим подтвердить свое чемпионство, оставить трофей в Алматы. И на международном уровне показать себя достойнее, по сравнению с предыдущими годами.



В этом году нам не повезло в Лиге Европы. В матче в Израиле хорошо показали себя, но были ключевые ошибки. В следующем сезоне хотим в еврокубках выступить успешно.



- Будет ли увеличение бюджета?



- Со мной это не обсуждалось.



- Можно ли успех "Кайрата" относить к потрясающей трансферной кампании?



- Сейчас, когда все проделано и цели выполнены, кажется, что все гладко, но на самом деле не так. Некоторых ребят подписали, когда я начал в "Кайрате" работать, тот же Раде Дугалич, Небойша Косович, Дино Миканович, Конрад Вжесиньски. Остальные ребята - Камо Оганесян, Абат Аймбетов, Гулжигит Алыкулов, Вагнер Лав - пришли в этом сезоне. До этого сезона Камо играл в сборной Армении и "Жетысу", все его знали в Казахстане, Алыкулова, при всем уважении к "Неману", мало кто знал. Он играл в чемпионате Беларуси. Вагнера да, все помнят. Это очень большой мастер. Я думаю, очень скептически относились к Яцеку Гуральски. Я вспоминаю даже критику и сравнения. Но мы следили за ним. Я хотел подписать его уже в прошлом сезоне. Я думаю, будь он у нас в прошлом сезоне на этой позиции, мы стали бы чемпионами тогда.



В этом году у нас хороший, сильный коллектив. Есть молодые и опытные игроки. Эмоциональные, как тот же Яцек. Суюмбаев, который провел тут несколько лет, сказал, что это самый сильный состав.



У нас полное уважение к друг другу. Нет ссор. При этом все тренировки проходят эмоционально. Поэтому мы заслужили титул.



- Не сразу все было хорошо. О чем речь?



- Вспомните прошлый сезон. Я прекрасно понимал, если менять структуру, ментальность и игровую идею, то столкнешься с сопротивлением не только со стороны журналистов, но и специалистов, а самое главное - футболистов, которые так не играли не проходили подобные нагрузки. Для этого требуется время. Игроки все опытные и у них уже свое видение на футбол и тренировочный процесс.



С тем же Алыкуловым я несколько раз созванивался, чтобы почувствовать, что за парень, как будет тренироваться и где мы его будем использовать. Купить игрока по видео - будет неправильно. Психология и ментальность очень важны.

Возникали моменты, когда нужно было вести себя жестче. Это было в прошлом году - самом тяжелом, из-за переформатирования.



Вообще перед матчами у нас все проходит эмоционально. Я пытаюсь ребят настроить, как на последний бой. Но такого, чтобы мы ругались или ссорились, нет.



Тех, кого сейчас в команде нет, они с характером. У каждого из них свои взгляды. Они имеют право высказывать свое мнение. У меня остались прекрасные отношения и Бауыржаном Исламханом, Исламбеком Куатом и Елдосом Ахметовым, который поздравлял после каждого матча. Я не хотел отпускать Владимира Плотникова, но это было не мое решение. Он не желал уходить и хотел стать чемпионом. Ян Вороговский одним из первых поздравил меня, это сделали Георгий Жуков и Мартон Эппель.



- Был ли момент, когда возраст Вагнера напоминал о себе?



- Поначалу, когда он пришел. Кайрат Советаевич предложил такой вариант - получить топового нападающего. Весь мир его знает. Смущал его возраст. Но я посмотрел пару матчей и оценил, где и как он последние годы играл, и был под большим впечатлением от его формы. Его надо было брать.

До прихода в "Кайрат" он полгода не выступал. Это чувствовалось и в тренировочном процессе. А требования к тренировкам без исключения для всех высокие. Но с первого матча он выкладывался на все 300 процентов. Мы рады продлению контракта с ним.







- Есть ли вероятность того, что "Кайрат" потеряет кого-то из лидеров в ближайшее трансферное окно?



- Надеюсь, что нет. Кого мы запланировали оставить, думаю, что так и будет.



- Какие позиции нуждаются в усилении, учитывая старт в Лиге чемпионов?



- Есть три позиции, которые нужно усилить. Пока говорить не хочу, какие. Это больше касается атакующей линии.



- Существует ли вероятность переманить в "Кайрат" Владислава Васильева их "Руха" или Бахтиера Зайнутдинова из ЦСКА?



- Зайнутдинова, наверное, не получится. Мне очень сильно нравится этот футболист. За Васильевым мы следим. Он в числе игроков, которые нам могут быть интересны.







- Лимит на молодых игроков - благо или зло?



- Мне кажется, это зависит от того, что хочет клуб. Если твоя цель - успешное выступление в Лиге чемпионов, то нужны качественные легионеры. Для тренера сборной важно, что в клубах больше играли свои ребята. Мне бы хотелось, чтобы больше играли свои.



- Самый талантливый казахстанский футболист?



- Сто процентов - это Исламхан, Зайнутдинов, Нуралы Алип, Данил Устименко. Но если конкретизировать, то Исламхан.







- Самые сложные матчи "Кайрата" в КПЛ-2020?



- Наверное, первые матчи после карантина, который вводился дважды. А самая тяжелая игра была в первом туре против "Тараза". Шел сильный снег. Соперник очень хорошо выстроен, у них опытный тренер.



- Что произошло в матче против "Шахтера" в Костанае на искусственном газоне, где "Кайратом" не было забито ни одного мяча?



- Я понял, к чему вопрос. Если посмотреть на статистику, мы нанесли 26 ударов, а соперник, если утрировать, наверное, один раз перешел центр поля и за счет нашей ошибки забил гол.



Нам в этом матче не повезло. В ворота соперника не назначили стопроцентный пенальти. Я не смог сдержать эмоции и меня удалили. Такое бывает в любом чемпионате. В каждом матче мы были гораздо лучше любого соперника.



- Почему вы смотрите футбол на корточках?



- Я закончил с футболом, потому что у меня была травма позвоночника. Иногда, когда долго стою, спина начинает болеть. Ну и в другой перспективе можешь взглянуть на матч.



Повезло, что из-за требований ПФЛК на скамейке может находиться четыре человека, а мой ассистент, которого я привез из Германии, находится на трибуне и видит игру с другой перспективы. Мы всегда на связи. Это очень помогает.



- Будет ли "Кайрат" при вас играть с тремя центральными защитниками?



- Все может быть, но я не особо люблю такое расположение. Мы - команда, которая меньше всех пропустила и больше всех забила, зачем нам играть в три центральных? Все зависит от соперника, как мы будем строить наш стратегический план, как играть с мячом и без мяча, с каким количеством будем переходить в атаку. Неправильно будет говорить, что, например, с "Баварией" мы будем играть в три, четыре или пять защитников.



- На фоне системного кризиса в "Астане" и сокращений финансирования профессиональных клубов из государственного бюджета "Кайрату" предрекают гегемонию. Что вы думаете?



- Трудно сказать сейчас. Неизвестно, какие цели у "Астаны" в дальнейшем. В этом году у них качественный состав, даже сильнее, чем в прошлом. "Астана" точечно усилилась, подписала перспективного белоруса Макса Эбонга и качественного нападающего Пиероса Сотириу, которого в прошлом году мы тоже рассматривали в качестве усиления. Мне нравится Дорин Ротариу. У "Астаны" очень сильный состав.







Напомним, "Кайрат" досрочно стал чемпионом Казахстана, впервые за 16 лет выиграв титул. Алматинцы в 19-ти матчах одержали 14 побед, три игры завершили вничью и две проиграли. В КПЛ-2020 им осталось провести одну встречу. С турнирным положением можно ознакомиться здесь.



Фото: ФК "Кайрат"© (1), ПФК ЦСКА© (2), "Аль-Айн"© (3)