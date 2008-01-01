"Астана" лишилась защитника сборной Казахстана на предпоследний матч в КПЛ

Столичная команда на пять очков отстает от второго места.

Юрий Логвиненко. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:14
Футболист сборной Казахстана и "Астаны" Юрий Логвиненко не сыграет в предстоящем матче 21-го тура премьер-лиги против "Жетысу", сообщает  KazFootball.kz.

Отмечается, что 32-летний защитник в матче 20-го тура против "Кайсара" (3:1) получил предупреждение, которое стало четвертым в сезоне. В итоге, предстоящую встречу с "Жетысу" ему придется пропустить.

Если бы до конца сезона Логвиненко сыграл два матча, то довел бы количество игр за "Астану" в премьер-лиге до юбилейной отметки - 100, однако придется ему это отложить на будущий год.

Всего в нынешнем чемпионате Логвиненко сыграл 13 матчей и забил один гол.

Отметим, что "Астана" идет третьей в КПЛ, отстав от лидирующего "Кайрата" на 15 очков, тогда как от второго места столичный клуб отделяют пять пунктов. Турнирная таблица приведена по этой ссылке.
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:14
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