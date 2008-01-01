"Астана" лишилась защитника сборной Казахстана на предпоследний матч в КПЛ

Футболист сборной Казахстана и "Астаны" Юрий Логвиненко
не сыграет в предстоящем матче 21-го тура премьер-лиги против "Жетысу"
, сообщает KazFootball.kz
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Отмечается, что 32-летний защитник в матче 20-го тура против "Кайсара" (3:1) получил предупреждение, которое стало четвертым в сезоне. В итоге, предстоящую встречу с "Жетысу" ему придется пропустить.
Если бы до конца сезона Логвиненко сыграл два матча, то довел бы количество игр за "Астану" в премьер-лиге до юбилейной отметки - 100, однако придется ему это отложить на будущий год.
Всего в нынешнем чемпионате Логвиненко сыграл 13 матчей и забил один гол.
Отметим, что "Астана" идет третьей в КПЛ, отстав от лидирующего "Кайрата" на 15 очков, тогда как от второго места столичный клуб отделяют пять пунктов. Турнирная таблица приведена по этой ссылке
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