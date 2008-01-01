Шедевр Манзорро и эффектный мяч игрока "Каспия". Выбери лучший гол 20-го тура КПЛ-2020

Vesti.kz продолжают рубрику "Гол тура" и предлагают принять участие в выборе лучшего гола в рамках 20-го тура казахстанской премьер-лиги. Вашему вниманию представлены пять самых эффектных взятий ворот. Выбрать лучшее из них можно по этой ссылке.
Марин Томасов ("Астана")
Хорватский легионер "Астаны" в нынешнем сезоне редко радует поклонников столичного клуба голами. Всего в КПЛ-2020 он отметился тремя взятиями ворот. В матче с "Кайсаром" хорват отличился в своей излюбленной манере, сместившись с правого фланга и точно пробив в ближний угол. Так был открыт счет в этой игре. Эпизод произошел на 26-й минуте в штрафной "волков". При этом оборона "Кайсара" действовала крайне пассивно - такого Томасов не прощает.
Султан Абилгазы ("Тобол")
Защитник "Тобола" отличился на 60-й минуте матча с "Окжетпесом", установив окончательный счет - 2:0. Абилгазы эффектно замкнул скидку на дальнюю штангу после розыгрыша штрафного. Для 23-летнего игрока это первый гол в сезоне и второй за время выступлений в КПЛ.
Педро Эуженио ("Жетысу")
Португальский полузащитник "Жетысу" отличился на 74-й минуте матча с "Шахтером", преобразовав в гол размашистую комбинацию талдыкорганцев. Его мяч стал победным для "Жетысу", который уже выигрывал 1:0.
Арман Нусип ("Каспий")
Атакующий полузащитник "Каспия" в компенсированное к первому тайму время поразил ворота "Тараза" эффектным ударом головой. Этот гол стал единственным во встрече и, соответственно, победным для актаусцев.
Жереми Манзорро ("Тобол")
Французский вингер "Тобола" записал на свой счет очередной эффектный гол. Манзорро открыл счет на 38-й минуте матча с "Окжетпесом", точно пробив с линии штрафной в верхний угол ворот.
Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших, по мнению читателей Vesti.kz, голов в предыдущих турах выглядит следующим образом:
Первый тур. Конрад Вжесиньски ("Кайрат") - гол в ворота "Тараза";
Второй тур. Карлос Фонсека ("Иртыш") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК";
Третий тур. Думан Нарзилдаев ("Кайсар") - гол в ворота "Тараза";
Четвертый тур. Серикжан Мужиков ("Тобол") - гол в ворота "Астаны";
Пятый тур. Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар") - гол в ворота "Жетысу;
Шестой тур. Айбол Абикен ("Кайрат") - гол в ворота "Астаны";
Седьмой тур. Асхат Тагыберген ("Кайсар") - гол в ворота "Тобола";
Восьмой тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Астаны";
Девятый тур. Айдос Таттыбаев ("Шахтер") - гол в ворота "Астаны";
Десятый тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК";
Одиннадцатый тур. Небойша Косович ("Кайрат") - гол в ворота "Окжетпеса";
Двенадцатый тур. Вагнер Лав ("Кайрат") - гол в ворота "Шахтера";
Тринадцатый тур. Данияр Усенов ("Кайрат") - гол в ворота "Жетысу";
Четырнадцатый тур. Марат Шахметов ("Каспий") - гол в ворота "Кайрата";
Пятнадцатый тур. Элвин Фортес ("Кайсар") - гол в ворота "Жетысу";
Шестнадцатый тур. Абат Аймбетов ("Кайрат") - гол в ворота "Астаны";
Семнадцатый тур. Милан Стоянович ("Окжетпес") - гол в ворота "Шахтера";
Восемнадцатый тур. Сергей Кейлер ("Кайрат") - гол в ворота "Кайсара";
Девятнадцатый тур. Асхат Тагыберген ("Кайсар") - гол в ворота "Ордабасы".