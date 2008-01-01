Гол капитана "Кайсара" признан лучшим в 19-м туре КПЛ-2020

Гол капитана "Кайсара" Асхата Тагыбергена в ворота "Ордабасы" признан лучшим в 19-м туре казахстанской премьер-лиги-2020. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz.
Футболист набрал 48 процентов голосов. В матче с "Ордабасы", который был выигран "Кайсаром" со счетом 3:0, Тагыберген отметился дублем. Его первый гол на 69-й минуте состоялся после дальнего удара в верхний угол ворот шымкентцев. Так счет стал 2:0.
Тагыберген уже побеждал в данном голосовании. В седьмом туре был признан лучшим его гол в ворота "Тобола".
Второе место по итогам голосования занял полузащитник "Кайрата" Андрей Ульшин. Его мяч в ворота "Кызыл-Жар СК", ставший дебютным для игрока, набрал 34 процента. На третьем месте Руслан Сахалбаев из "Каспия", у которого восемь процентов голосов, а четвертую и пятую позиции поделили Тимур Мульдинов из "Кызыл-Жар СК" и Сергей Зенев из "Шахтера". Они набрали по пять процентов голосов.
Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших, по мнению читателей Vesti.kz, голов в предыдущих турах выглядит следующим образом:
Первый тур. Конрад Вжесиньски ("Кайрат") - гол в ворота "Тараза";
Второй тур. Карлос Фонсека ("Иртыш") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК";
Третий тур. Думан Нарзилдаев ("Кайсар") - гол в ворота "Тараза";
Четвертый тур. Серикжан Мужиков ("Тобол") - гол в ворота "Астаны";
Пятый тур. Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар") - гол в ворота "Жетысу;
Шестой тур. Айбол Абикен ("Кайрат") - гол в ворота "Астаны";
Седьмой тур. Асхат Тагыберген ("Кайсар") - гол в ворота "Тобола";
Восьмой тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Астаны";
Девятый тур. Айдос Таттыбаев ("Шахтер") - гол в ворота "Астаны";
Десятый тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК";
Одиннадцатый тур. Небойша Косович ("Кайрат") - гол в ворота "Окжетпеса";
Двенадцатый тур. Вагнер Лав ("Кайрат") - гол в ворота "Шахтера";
Тринадцатый тур. Данияр Усенов ("Кайрат") - гол в ворота "Жетысу";
Четырнадцатый тур. Марат Шахметов ("Каспий") - гол в ворота "Кайрата";
Пятнадцатый тур. Элвин Фортес ("Кайсар") - гол в ворота "Жетысу";
Шестнадцатый тур. Абат Аймбетов ("Кайрат") - гол в ворота "Астаны";
Семнадцатый тур. Милан Стоянович ("Окжетпес") - гол в ворота "Шахтера";
Восемнадцатый тур. Сергей Кейлер ("Кайрат") - гол в ворота "Кайсара".
С турнирной таблицей КПЛ можно ознакомиться здесь.