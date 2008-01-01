Минус Эсеола, Сейдахмет и Тунгышбаев? С кем расстанется "Кайрат" после сезона

Даже после чемпионского сезона в любой команде следуют изменения, которые наверняка произойдут и в "Кайрате"
. Корреспондент Vesti.kz
предполагает - с кем именно распрощается алматинский клуб в зимнее межсезонье.
Сергей Кейлер
, левый защитник
Игрок давно в системе "Кайрата", но никогда не был в основной обойме клуба на длинной дистанции. Нынешний сезон - не исключение, Кейлер играл крайне редко и лишь в конце сезона, когда все задачи были решены, стал чаще появляться на поле и даже забил потрясающий гол "Кайсару". У "Кайрата" есть две основные опции на флангах обороны - это Суюмбаев и Миканович, обоих может подстраховать универсал Камо Оганесян (были слухи, что армянин покинет клуб, но это не соответствует действительности). Теоретически Кейлер может остаться, но это вновь будет значит очередной сезон без особой игровой практики.
Нурлан Даиров
, центральный защитник
Изначально было не совсем понятно, зачем "Кайрату" Даиров. Возможно, клуб страховал себя на старте сезона, учитывая наличие лишь двух центрбеков. В итоге, Даиров не получал практику даже когда вылетали несколько игроков его позиции. Присутствие Полякова (а он не легионер), а также потенциальная покупка еще одного иностранного защитника, наверняка, приведет к расставанию Даирова с клубом, хотя и без этих обстоятельств это очевидный шаг.
Конрад Вжесиньски
, правый полузащитник
Начинал сезон в качестве игрока основы и в целом подходил под многие требования игры Шпилевского. Но ближе к экватору чемпионата сверхмотивированный Айбол Абикен нашел способ пробиться в основу при безупречной игре своих коллег в центре поля. Казахстанец быстро привык к позиции флангового полузащитника и вытеснил профильного игрока этого амплуа, коим является Вжесиньски. Скорее всего, "Кайрат" будет искать более качественного и результативного игрока на место поляка.
Еркебулан Тунгышбаев
, правый полузащитник
Казалось, что зимой Тунгышбаев доказал свою состоятельность и, наконец, адаптировался в алматинском клубе. Но довольно скоро роль Еркебулана снова превратилась в эпизодическую. Десять матчей, ни одного гола и два ассиста - эта статистика возможно приведет к возвращению Тунгышбаева в родной "Ордабасы" уже в ближайшее трансферное окно.
Адеринсола Эсеола
, нападающий
После двух ударных сезонов в КПЛ украинский форвард неожиданно стал в "Кайрате" лишь опцией для усиления игры со скамейки. Шпилевский сразу поверил в Аймбетова и тот его не подвел, а приход Вагнера окончательно размыл шансы Эсеолы на основу. Все идет к тому, что "Кайрат" расстанется с нападающим, поскольку он занимает позицию легионера, а клуб безусловно задумывается об усилении другого уровня под Лигу чемпионов.
Еркебулан Сейдахмет
, вингер
Это история как кыргызский Месси в лице Гулжигита Алыкулова уверенно забронировал место левого вингера и таким образом усадил в глубокий запас казахский аналог великого аргентинца. К сожалению, яркий старт в карьере Сейдахмета - это пока все что у него есть в резюме. Выйти на новый уровень и окончательно привыкнуть ко взрослому футболу у талантливого казахстанца пока не получается. Аренда в "Жетысу" не принесла никаких плодов. Будет чудо, если Сейдахмет останется в "Кайрате" и получит практику в следующем сезоне.