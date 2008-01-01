Определились все участники КПЛ-2021

Сегодня, 24 ноября, после матчей 20-го тура КПЛ определились все участники турнира на следующий год, сообщают Vesti.kz.

Так, в первую лигу вылетел кокшетауский "Окжетпес", а оттуда поднялись в премьер-лигу "Актобе" и "Атырау".

Участники КПЛ-2021: "Кайрат" (Алматы), "Астана" (Нур-Султан), "Тобол" (Костанай), "Ордабасы" (Шымкент), "Шахтер" (Караганда), "Жетысу" (Талдыкорган), "Кайсар" (Кызылорда), "Тараз" (Тараз), "Кызыл-Жар СК" (Петропавловск), "Каспий" (Актау), "Актобе" (Актобе), "Атырау" (Атырау).

Напомним, чемпионом КПЛ-2020 досрочно стал "Кайрат". Обладатели "серебра" и "бронзы" пока не определились. Также из-за финансовых проблем с турнира снялся павлодарский "Иртыш".

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