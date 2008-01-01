Больше, чем у конкурента. Как "Окжетпес" с бюджетом в 1,5 миллиарда тенге вылетел в первую лигу

Кокшетауский "Окжетпес"
не сумел решить задачу в КПЛ-2020
, сообщает корреспондент Vesti.kz.
При этом бюджет вылетевшего в первую лигу клуба оказался гораздо солиднее по сравнению с ближайшими конкурентами.
Как сообщили ранее на запрос редакции в Управлении физической культуры и спорта Акмолинской области, бюджет основной команды ФК "Окжетпес" на 2020 год составляет один миллиард 526 миллионов 600 тысяч тенге. Клуб должен был достойно выступить в премьер-лиге, но за два тура до завершения чемпионата вылетел в первую лигу.
К слову, бюджет кокшетаусцев оказался практически на полмиллиарда тенге больше, чем у новичка КПЛ "Каспия", который пока занимает предпоследнюю, десятую строчку в турнирной таблице и гарантировал себе участие в премьер-лиге на будущий год. По информации Управления физической культуры и спорта Мангистауской области, бюджет актауского клуба составил один миллиард З0 миллионов тенге. Эти средства включают в себя расходы на содержание команды премьер-лиги, команды второй лиги, футбольного центра (28 тренеров и 400 воспитанников), команды по футзалу, содержание объекта спортивной базы КГУ ПФК "Каспий", а также содержание футбольного стадиона "Жас Канат".
Еще меньше бюджет у другого новичка КПЛ петропавловского "Кызыл-Жар СК". На клуб в 2020 году было выделено 912 миллионов тенге, сообщили на запрос редакции в Управлении физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области. При этом перед "Кызыл-Жар СК" стоит задача занять место не ниже восьмого.
Сейчас петропавловцы делят восьмую-девятую строчку с "Таразом". У обоих по 20 очков. С турнирной таблицей КПЛ-2020 можно ознакомиться здесь
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