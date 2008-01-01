"Окжетпес" проиграл "Тоболу" и вылетел из КПЛ

ФК "Тобол" одержал победу над "Окжетпесом" в матче 20-го тура футбольной премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу костанайской команды. Первый гол на 38-й минуте забил Жереми Манзорро.

А на 60-й закрепил успех команды Султан Абилгазы.

Набрав три очка, "Тобол" закрепился на втором месте КПЛ, опережая "Астану" на пять очков. У костанайского клуба 35 баллов в 18-ти встречах, тогда как у столичного - 30.

"Окжетпес" же, потерпев поражение, досрочно обеспечил себе вылет в первую лигу по итогам сезона, став последней командой КПЛ. Подопечным Андрея Карповича уже не догнать "Каспий", который идет на предпоследнем месте.

В параллельном матче "Шахтер" проиграл "Жетысу" со счетом 1:2 и остался на пятом месте в турнирной таблице. В составе талдыкорганского клуба отличились Мартин Тошев ('23) и Педру Эужениу ('74).

За карагандинцев же гол престижа на 79-й минуте забил Айдос Таттыбаев.

Напомним, чемпионом КПЛ-2020 досрочно стал алматинский "Кайрат".