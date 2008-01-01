"Каспий" одержал победу над "Таразом" и увеличил отрыв от последнего места КПЛ

"Каспий" обыграл "Тараз" в матче 20-го тура футбольной премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу актауской команды. Автором единственного гола стал Арман Нусип на 45-й минуте. С подробной статистикой матча можно ознакомиться по этой ссылке.

Набрав три очка, "Каспий", который идет на предпоследнем месте турнирной таблицы и ведет борьбу за выживание, оторвался на шесть очков от идущего последним "Окжетпеса". Но кокшетауский клуб может исправить ситуацию вечером, когда в 18:00 встретится с "Тоболом".

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