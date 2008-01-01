"Астана" обыграла "Кайсар" и сократила отставание от "Тобола". Сотириу сделал дубль

Футболисты "Астаны" одержали победу над кызылординским "Кайсаром" в 20-м туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч, прошедший на стадионе "Жас Кыран", завершился со счетом 3:1 в пользу столичной команды.

На 25-й минуте Марин Томасов открыл счет, однако спустя пять минут Максим Федин восстановил равновесие.

Второй тайм остался за "Астаной". Сначала на 61-й минуте Пиерос Сотириу вывел "Астану" вперед, а через 12 минут форвард оформил дубль, реализовав пенальти.

Благодаря этой победе, "Астана", прервавшая серию из трех поражений, набрала 30 очков, сократив отставание до двух баллов от идущего вторым "Тобола". У "Кайсара" осталось 24 очка.

Правда, уже сегодня "Тобол" может оторваться от преследователей. В 18:00 костанайцам предстоит матч с "Окжетпесом".