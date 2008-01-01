На кону "серебро" КПЛ. Прямая трансляция матча "Астана" - "Кайсар" и еще четырех игр 20-го тура

Сегодня, 24 ноября, состояться пять матчей в рамках 20-го тура казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игровой день откроется матчем между "Астаной" и кызылординским "Кайсаром". Игра начнется в 13:00 по столичному времени и будет транслироваться телеканалом Qazsport.

На 14:00 намечено начало двух встреч "Тараз" - "Каспий" и "Кызыл-Жар СК" - "Ордабасы".

Завершат игровой день два матча - "Окжетпес" - "Тобол" и "Шахтер" - "Жетысу". Обе игры начнутся в 18:00.

Добавим, что сегодня может решиться судьба "серебра" КПЛ сезона-2020. Подробнее - здесь.