На кону "серебро" КПЛ. Прямая трансляция матча "Астана" - "Кайсар" и еще четырех игр 20-го тура

Игровой день начнется в 13:00.

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 10:15

Сегодня, 24 ноября, состояться пять матчей в рамках 20-го тура казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игровой день откроется матчем между "Астаной" и кызылординским "Кайсаром". Игра начнется в 13:00 по столичному времени и будет транслироваться телеканалом Qazsport.

На 14:00 намечено начало двух встреч "Тараз" - "Каспий" и "Кызыл-Жар СК" - "Ордабасы".

Завершат игровой день два матча - "Окжетпес" - "Тобол" и "Шахтер" - "Жетысу". Обе игры начнутся в 18:00.

Добавим, что сегодня может решиться судьба "серебра" КПЛ сезона-2020. Подробнее - здесь.

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Астана ФК Кайсар ФК КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 10:15
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