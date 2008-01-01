Футболист сборной Казахстана близок к уходу из "Кайрата". Им интересуется "Ордабасы"

Полузащитник алматинского "Кайрата" Еркебулан Тунгышбаев близок к уходу из команды. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

Приоритетом для 25-летнего футболиста является возвращение в родной "Ордабасы". Именно в клубе из Шымкента Тунгышбаев получил известность, признавался лучшим молодым футболистом страны, а также дебютировал в сборной Казахстана.

Руководство "Ордабасы" также не прочь подписать контракт со своим воспитанником. Будущей зимой из команды уйдут некоторые атакующие полузащитники, и Тунгышбаев может их безболезненно заменить.

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За два сезона в "Кайрате" универсальный футболист сыграл в КПЛ 24 матча, в которых отметился лишь двумя голевыми передачами.

С 2013 по 2018 год Тунгышбаев выступал за "Ордабасы". В составе сборной Казахстана игрок провел девять матчей и забил один гол.

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