"Актобе" может забрать своих воспитанников у "Астаны"

Вернувшийся в КПЛ "Актобе" намерен сделать предложение двум игрокам "Астаны", сообщает корреспондент Vesti.kz. Речь идет об опытном защитнике Юрии Логвиненко и полузащитнике Дидаре Жалмукане.

Контракты обоих футболистов со столичным клубом подходят к концу. Этим намерены воспользоваться в родной команде, которая планирует сделать ставку на местных футболистов.

В "Астане" 32-летний Логвиненко выступает с 2016 года. Он четырежды становился чемпионом Казахстана в составе столичного клуба, а также играл в групповой стадии Лиги Европы.

24-летний Жалмукан в "Астане" с 2017 года и трижды отдавался в аренду - в "Тобол", "Актобе" и "Атырау".

Ранее стало известно об интересе "Актобе" к полузащитнику "Шахтера" Асланбеку Какимову и защитнику "Кайсара" Багдату Каирову. Вероятность возвращения первого в стан родного клуба гораздо выше, в то время как Каиров заинтересовал своей персоной "Астану".