Победа "Тобола" и неудача "Астаны". Как может досрочно решиться судьба "серебра" КПЛ-2020

В казахстанской премьер-лиге по итогам 20-го тура "Тобол" может досрочно стать серебряным призером, сообщает корреспондент Vesti.kz. Матчи состоятся 24 ноября.



Констанайцам для этого, помимо собственной победы над "Окжетпесом", потребуется поражение "Астаны" в матче с "Кайсаром".



Сейчас у "Тобола" 32 очка, у "Астаны" - 27. При вышеописанном сценарии команда Григория Бабаяна наберет 35 баллов и на восемь очков оторвется от столичного клуба, став таким образом недосягаемой для "Астаны" в двух последующих турах.



Примечательно, что завтра "Тобол" будет знать результат "Астаны". Матч столичного клуба против "Кайсара", запланированный на газоне стадиона "Жас Кыран", начнется в 13:00 по времени Нур-Султана.



Костанайский клуб на этой же арене начнет в 18:00 встречу с кокшетаусцами, которые ведут борьбу за выживание и имеют мизерные шансы на сохранение прописки в КПЛ.



Напомним, досрочно чемпионом Казахстана стал алматинский "Кайрат", у которого 45 баллов. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.