"Больше только у "Кайрата", "Астаны" и "Ордабасы". Стал известен бюджет "Актобе" для участия в КПЛ

Руководство ФК "Актобе", вернувшегося в КПЛ, рассчитывает в следующем году на солидный бюджет, передает meta-ratings.kz.

Ожидается, что клубу будет выделено порядка шести миллиардов тенге. В этом году только у трех участников КПЛ денег было больше - у "Астаны", "Кайрата" и "Ордабасы".

"Пока неизвестно, какую часть из этого бюджета составят спонсорские вливания, а сколько выделят власти региона. Но "Актобе" уже сейчас ведет переговоры со специалистами и футболистами с солидными финансовыми запросами.

Например, основной кандидат на пост главного тренера команды - белорусский специалист Алексей Бага - год назад рассматривался "Шахтером", но тогда карагандинцев отпугнул ценник в 250 тысяч долларов в год.

В "Жальгирисе" Бага работал за сумму вдвое меньшую, но раз он готов бросить перспективу участия с литовским клубом в Лиге чемпионов, то надо полагать, что в Казахстане ему сделали предложение, от которого он не смог отказаться. Еще один претендент на пост главного тренера - болгарин Николай Костов - в том же "Шахтере" ежемесячно зарабатывал более 30 тысяч долларов.

В любом случае, все подробности появятся лишь в декабре. Именно в начале следующего месяца руководство клуба выйдет из отпуска и появится ясность по бюджету и тренеру", - пишет СМИ.

Напомним, "Актобе", пятикратный чемпион Казахстана, в этом сезоне досрочно стал победителем в своей конференции первой лиги, набрав 29 очков, и получил путевку в КПЛ.

"Досрочно выполнили первоочередную". Стали известны задачи и бюджет "Актобе" на 2020 год