Амбиции либо поднимут, либо погубят. Почему "Окжетпес" близок к вылету из КПЛ

В прошлом году "Окжетпес" уверенно сохранил место в премьер-лиге, однако в этом сезоне положение команды катастрофическое. Корреспондент Vesti.kz предполагает, чем может быть обусловлено такое невыразительное выступление клуба из Кокшетау.



Надо сказать, что старт нынешнего сезона, как и в 2019 году, получился для "Окжетпеса" плохим, пять матчей - пять поражений. Главный тренер команды Андрей Карпович подавал сигналы, что не совсем доволен составом и комплектацией. Летом клуб совершил несколько переходов, а к концу августа команда начала набирать очки.







И вот тут произошло возможно ключевое событие. Карпович стал главным кандидатом на пост тренера "Астаны". Он вел активные переговоры, был в офисе клуба и уже составлял план, как он будет исправлять игровые проблемы, то есть, грубо говоря, он видел себя тренером столичного клуба. Соглашение было максимально близко, но на последнем этапе кандидатуру Карповича заблокировали.



И что происходит? Молодой специалист возвращается в "Окжетпес" к игрокам, с которыми он уже почти попрощался. Они отчетливо знали, что их тренер мечтал о другой работе. Это очень тонкий психологический момент, особенно в таком коллективе, как футбольный клуб.



Никто не сомневается, что Карпович - высочайший профессионал. И скорее всего он не сбавлял к себе требований после так называемого возвращения в "Окжетпес". Но другой вопрос, как восприняли эту ситуацию футболисты? Со стороны выглядит так, словно капитан спешно покидает тонущее судно, но другой корабль его все-таки не подхватил, приходится возвращаться, и вот тут дилемма.







У "Окжетпеса" лишь одна победа за весь осенний этап сезона, в последних пяти матчах команда проиграла четырежды и сыграла нулевую ничью с "Таразом". Карпович говорит о судьях, аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев публично выражает недовольство работой тренера и директора клуба Ерлана Ботембаева, а команда настолько подавлена, что проигрывает "Каспию" в главном матче за выживание.



Относительно успешный сезон "Окжетпеса" в прошлом году наверняка случился благодаря мотивации и работе Карповича, потому что в остальном это по-прежнему клуб с огромным количеством изъянов, о чем говорил даже бывший лидер команды Ренат Абдулин. В "Окжетпесе" очень возрастной коллектив, молодые игроки там не развиваются, а иногда даже погибают (в августе 2019 года умер полузащитник молодежной команды "синегорцев" Роман Зюзин), о какой-либо стратегии клуба вообще ничего неизвестно.



И вот когда произошла ситуация с Карповичем и "Астаной", возникло ощущение, что теперь "Окжетпес" точно ничего не спасет. Теперь клуб в двух матчах от вылета в первую лигу.



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