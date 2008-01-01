Автор гола в ворота "Барселоны" рассказал об адаптации в Казахстане и советах по переходу в КПЛ

Польский форвард "Атырау" Петр Гжельчак
в интервью Futbolnews.pl
рассказал, что много не думал, когда поступило предложение о переходе в казахстанский клуб. Также он отметил, что соотечественники частенько спрашивают его о КПЛ.
- Как получилось, что вы оказались в казахстанском "Атырау"?
- Все произошло стремительно. Мне позвонил менеджер и сказал, что у меня есть два часа, чтобы принять решение. Я решил, что в моей ситуации такая смена обстановки может оказаться хорошим выбором, и не стал долго думать о поездке в Казахстан.
- Вам было сложно акклиматизироваться в новой среде - не только в футболе?
- Сначала мне было сложно приспособиться. Во-первых, в Казахстане другой климат. Это видно даже зимой, когда клубы едут на УТС в Турцию на два месяца, потому что климат в стране не позволяет нормально тренироваться, а в ходе сезона часто бывают высокие температуры. Кроме того, некоторые стадионы даже в высшей лиге не имеют естественного покрытия и используют синтетические поля.
Но, в конце концов, к новому месту привык. Я приехал в Атырау, чтобы помочь команде остаться в высшей лиге. Не получилось, хотя было реально спастись от вылета. Но я был доволен собой, так как забил пять мячей в девяти матчах (во всех турнирах).
- Думали ли вы об уходе из команды после вылета в первую лигу? Поступали предложения из других чемпионатов?
- Когда сезон закончился, клуб представил мне конкретный план с целями на следующий сезон по возвращению в казахстанскую премьер-лигу. Как видите, это сработало.
- Глядя на прогресс, достигнутый казахстанской лигой за последние годы, можно сказать, что в ней есть все возможности для дальнейшего развития?
- С каждым годом казахстанские клубы лучше организованы. Уровень постоянно повышается, что привлекает все больше и больше легионеров хорошего уровня. Кроме того, ежегодно команды из этой страны попадают в групповой этап еврокубков или выбывают только на последних этапах отборочного турнира.
- Вы бы порекомендовали польским футболистам перейти в чемпионат Казахстан?
- У меня многие интересовались о чемпионате Казахстана в Польше, и я каждый раз говорил им и советовал, что переезд того стоит. Даже несмотря на первоначальные трудности, связанные с адаптацией к культуре и климату, это хороший выбор в спортивном плане.
- Каким видите свое футбольное будущее?
- Что будет в следующем году, предсказать сложно. Текущая ситуация в мире показала, что за такое короткое время многое может измениться, а жизнь непредсказуема.
- Вы уже думаете, чем будете заниматься после завершения карьеры?
- Пока стараюсь не заглядывать так далеко вперед. Пытаюсь сосредоточиться на ближайшем будущем, а там посмотрим, что будет через несколько лет.
Отметим, что 32-летний Гжельчак выступает за "Атырау" с лета прошлого года. Он стал вторым зарубежным клубом в его карьере после греческого "Платаниаса". На родине форвард поиграл за "Гурник Ленчну", "Ягеллонию", "Легию", "Полонию Варшаву" и "Видзев".
Самый памятный гол в своей карьере Гжельчак забивал испанской "Барселоне" - в 2013 году он на 50-й минуте вывел "Легию" вперед в товарищеском матче, но испанский гранд сумел избежать поражения - 2:2.
В нынешнем сезоне поляк провел 12 игр, в которых забил пять голов и отдал три ассиста. При этом помог "нефтяникам" вернуться
в КПЛ.