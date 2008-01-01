Постников, Маевский и другие. Несколько лидеров могут покинуть "Астану"

У семи футболистов столичной "Астаны" в конце текущего сезона завершатся сроки действия контрактов, сообщает KazFootball.kz.
В частности, у Ненада Эрича (13 матчей в текущем сезоне), Юрия Логвиненко (12 матчей, один гол), Дмитрия Шомко (13 матчей), Евгения Постникова (11 матчей), Дидара Жалмукана (десять матчей, два гола), Ивана Маевского (12 матчей) и Алексея Щеткина (11 матчей, четыре гола). Большая часть футболистов - возрастные.
Не исключено, что некоторым из них будут предложены новые контракты, а другие покинут команду.
После 19 туров премьер-лиги "Астана" занимает третью строчку в таблице.