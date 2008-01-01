Постников, Маевский и другие. Несколько лидеров могут покинуть "Астану"

Команда располагается на третьем месте в таблице.

Евгений Постников. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 13:08

У семи футболистов столичной "Астаны" в конце текущего сезона завершатся сроки действия контрактов, сообщает KazFootball.kz.

В частности, у Ненада Эрича (13 матчей в текущем сезоне), Юрия Логвиненко (12 матчей, один гол), Дмитрия Шомко (13 матчей), Евгения Постникова (11 матчей), Дидара Жалмукана (десять матчей, два гола), Ивана Маевского (12 матчей) и Алексея Щеткина (11 матчей, четыре гола). Большая часть футболистов - возрастные.

Не исключено, что некоторым из них будут предложены новые контракты, а другие покинут команду.

После 19 туров премьер-лиги "Астана" занимает третью строчку в таблице.

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Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 13:08
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