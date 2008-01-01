Победа над "Кайратом" стала исторической для новичка КПЛ

Алматинцы досрочно завоевали "золото" чемпионата.

Фото: ФК "Кызыл-Жар СК"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
1
Сегодня 15:21
Петропавловский "Кызыл-Жар СК" впервые за 19 лет выиграл в гостях у алматинского "Кайрата", сообщает KazFootball.kz.

Встреча 19-го тура чемпионата Казахстана завершилась победой северо-казахстанцев со счетом 3:2.

До победы нынешнего сезона "Кызыл-Жар СК" последний раз в гостях выигрывал у алматинцев 22 октября 2001 года (2:0), когда командой руководил Дмитрий Огай. Тогда голами отметились Евгений Аверченко и Игорь Авдеев. Начиная с 2002 года, команды на поле "Кайрата" (до игры 19-го тура) провели девять матчей. В них южане одержали семь побед и две встречи завершили вничью. 

Напомним, что "Кайрат" досрочно стал победителем КПЛ-2020, тогда как "Кызыл-Жар СК" с 19 очками расположился на девятом месте из 11-ти. Турнирная таблица приведена по этой ссылке.

Метки:
Футбол КПЛ-2020 Кызыл-Жар СК Кайрат ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
1
Сегодня 15:21
© 2008 - 2020 ТОО «EML»