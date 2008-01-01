Победа над "Кайратом" стала исторической для новичка КПЛ

Петропавловский "Кызыл-Жар СК"
впервые за 19 лет выиграл в гостях у алматинского "Кайрата"
, сообщает KazFootball.kz
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Встреча 19-го тура чемпионата Казахстана завершилась
победой северо-казахстанцев со счетом 3:2.
До победы нынешнего сезона "Кызыл-Жар СК" последний раз в гостях выигрывал у алматинцев 22 октября 2001 года (2:0), когда командой руководил Дмитрий Огай. Тогда голами отметились Евгений Аверченко и Игорь Авдеев. Начиная с 2002 года, команды на поле "Кайрата" (до игры 19-го тура) провели девять матчей. В них южане одержали семь побед и две встречи завершили вничью.
Напомним, что "Кайрат" досрочно стал победителем КПЛ-2020, тогда как "Кызыл-Жар СК" с 19 очками расположился на девятом месте из 11-ти. Турнирная таблица приведена по этой ссылке
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