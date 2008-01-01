Шпилевский из "Кайрата" третий месяц подряд признан лучшим тренером КПЛ

Главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский признан лучшим тренером казахстанской премьер-лиги в октябре, сообщается на официальном сайте ПФЛК.

"Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) по традиции провела опрос среди наставников клубов-участников чемпионата Казахстана и узнала имя лучшего тренера в октябре. Для выявления лучшего тренера все респонденты назвали по одному варианту.

Все тренера команд-участников чемпионата Казахстана проголосовали за наставника алматинского "Кайрата" Алексея Шпилевского. В прошедшем месяце "Кайрат" под руководством Шпилевского одержал пять побед и один раз сыграл вничью", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что белорусский специалист признавался лучшим в августе и сентябре.

Лучшим игроком октября стал бразильский хавбек шымкентского "Ордабасы" Жоао Пауло. Он становится лучшим по итогам месяца второй раз - ранее был обладателем данной номинации в сентябре.

А лучшим голом октября признан мяч полузащитника кызылординского "Кайсара" Элвина Фортеса, который отличился в матче 15-го тура КПЛ против "Жетысу".