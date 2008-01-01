"Хочется выигрывать заключительные матчи". Шпилевский - о поражении "Кайрата", молодых игроках и роли судейства

Главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский прокомментировал игру против "Кызыл-Жара", сообщается на сайте команды. Он отметил, что есть желание выиграть оставшиеся матчи КПЛ, несмотря на досрочное чемпионство.

Напомним, сегодня, 21 ноября, в матче 19-го тура алматинский клуб потерпел поражение со счетом 2:3.

"Обидно, что проиграли. Несмотря на то, что задача на сезон выполнена, хочется выигрывать заключительные матчи.

У нас сегодня был, можно сказать, экспериментальный состав. Дали возможность сыграть молодым. Мы не побоялись и дали ребятам игровое время. Очень хорошо себя проявил Ульшин, отдав голевую передачу и забив гол.

О судействе говорить не хочется, но оно сыграло большую роль сегодня. Ребята все равно показали характер, к ним мало претензий. Будем работать дальше и добавлять.

Наши молодые игроки должны понимать, к чему стремиться. Мы им даем все возможности - остальное в их руках. Я, как главный тренер, не буду дарить кому-то игровое время просто так. Все должны заслужить это в тренировочном процессе. Надо много работать и тогда дорога в первую команду будет открыта", - сказал Шпилевский.

"Кызыл-Жар СК" в добавленное время вырвал победу над "Кайратом" в матче с двумя удалениями и пенальти