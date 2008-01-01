"Идет борьба за позиции". Тренер "Шахтера" прокомментировал победу над "Астаной" и медальную гонку

Главный тренер "Шахтера" Константин Горовенко, комментируя победу над "Астаной" в матче 19-го тура КПЛ, выразил благодарность своим футболистам. Он отметил, что карагандинская команда не планирует сдавать позиций.

"Болельщики сегодня увидели обилие голевых моментов, острых эпизодов, интенсивную борьбу. Благодарен футболистам за проделанную работу, они сегодня провели отличный матч. С первых минут чувствовалась заряженность, самоотдача, игровая дисциплина.

К сожалению, не обошлось без потерь - травмы, а также удаление Мухаммеда Усмана, который пропустит следующий матч. Но тем не менее, будем думать, как подготовиться к предстоящей непростой встрече с талдыкорганским "Жетысу".

Наступил финишный отрезок чемпионата, где идет борьба за позиции. Как и обещал, мы продолжаем бороться", - цитирует Горовенко пресс-служба "Шахтера".

Напомним, "Шахтер" выиграл у "Астаны" со счетом 3:1 и получил шанс побороться за медали в КПЛ.