"Мы попали в тяжелую ситуацию". Тихонов после поражения от "Шахтера" рассказал о проблемах "Астаны"

Главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов, комментируя поражение своей команды от "Шахтера" в 19-м туре КПЛ для официального сайта клуба, рассказал о проблемах с составом. По его словам, отсутствует нормальный тренировочный процесс.

- К сожалению, у нас сегодня были проблемы в обороне, не смог в стартовом составе выйти Юрий Логвиненко, который приехал после сборной с ушибом колена, помимо этого у него болит передняя мышца, поэтому до последнего мы сомневались, сможет он сыграть или нет.

Мы безобразно сыграли в обороне своих ворот, пропустив очень быстрый гол. Но к матчу мы готовились, тренируя четыре-пять игроков основного состава, остальные к нам присоединились кто за два дня, кто за день, а кто, как Тигран Барсегян, и вовсе чуть больше, чем за 12 часов до матча.

Понятно, что состояние у игроков было очень разное, потому что сказались длительные перелеты, плюс большинство из футболистов сыграли по 2-3 матча за сборную. Мы попали в тяжелую ситуацию именно со сборниками, потому что у нас девять человек были в сборных.

Исходя из этого, мы выглядели сегодня плохо, хотя и у нас были моменты. Алексей Щеткин мог забить, был момент с падением в штрафной, но те моменты, которые мы пропустили - так играть однозначно нельзя. Конечно, у нас сейчас не очень хорошая ситуация, так как невозможно полноценно готовиться к играм, из-за этого идут ошибки, причем это был не тактический брак, а больше следствие физической усталости.

- До матча с "Кайсаром" лишь два дня. Насколько реально что-либо исправить?

- Что можно исправить в такой ситуации, когда нет нормального тренировочного процесса? За все время нормальный тренировочный процесс был первые четыре-пять дней, когда мы только приняли команду, потом только восстановление и игры, пауза на сборные, когда с нами тренируются четыре-пять человек основного состава. Плюс со сборной кто-то возвращается с травмами, а кто-то, как Томашевич, - с положительным тестом на COVID, а это напрямую сказывается на игре в обороне. Конечно, тяжелая ситуация, но у нас впереди три игры и все в наших руках.

"Шахтер" забил три мяча "Астане" и получил шанс побороться за медали в КПЛ