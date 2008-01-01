"Окжетпес" проиграл "Каспию" и остался на дне турнирной таблицы КПЛ

"Каспий" одержал победу над "Окжетпесом" в матче 19-го тура КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Обе команды являются аутсайдерами турнирной таблицы. А по итогам КПЛ-2020 худшая должна отправиться в первую лигу.

Перед началам матча клубы имели по 11 очков, но в итоге "Каспий" смог немного оторваться, набрав три балла и имея при этом еще игру в запасе.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу актауской команды.

На 12-й минуте счет открыл Руслан Сахалбаев.

Закрепил успех "Каспия" Биллал Себаихи, который на 78-й минуте забил пенальти.

Артем Дмитриев сократил разрыв до минимума на 83-й минуте, но сравнять до конца матча футболисты "Окжетпеса" не успели.

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