Томасов, Шомко и Рукавина на троих получают больше всего "Шахтера" - инсайдер о причинах проблем в "Астане"

Футболистам "Астаны" не хватает мотивации для продолжения борьбы в чемпионате КПЛ. Такое мнение в своем телеграм-канале выразил журналист и инсайдер Айдын Кожахмет.

Комментируя поражение столичного клуба в матче 19-го тура от "Шахтера", он также высказался о разницах в зарплатах игроков.

"Томасов, Шомко и Рукавина на троих в месяц получают денег больше, чем весь "Шахтер" вместе взятый. Но "горняки" выходят на поле голодными до побед, а мастера из "Астаны" уже откормлены, сытые, кожа их лоснится на алматинском солнце. Им уже ничего не надо, жизнь удалась. Второе место, третье или четвертое - им нет разницы", - написал Кожахмет.

Напомним, "Астана" проиграла "Шахтеру" со счетом 1:3 и осталась на третьем месте в таблице, тогда как карагандинцы получили шанс побороться за попадание в призовую тройку.