"Кызыл-Жар СК" в добавленное время вырвал победу над "Кайратом" в матче с двумя удалениями и пенальти

Команды на двоих забили пять мячей.

Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 19
Кайрат - Кызыл-Жар СК 2:3

Голы: Усенов, 16 (1:0); Драченко, 22 (1:1); Григалашвили, 26 (1:2); Ульшин, 33 (2:2); Мульдинов, 360 (2:3)

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"Кайрат" потерпел поражение от "Кызыл-Жарс СК" в матче 19-го тура КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:3. Причем победу гости вырвали уже на третьей добавленной минуте. 

Сначала счет на 16-й минуте открыл "Кайрат", который являлся номинальным хозяином матча. Отличился Данияр Усенов.

На 21-й минуте Нурлан Даиров заработал красную карточку, оставив "Кайрат" в меньшинстве. Полузащитник гостей Максим Драченко точно пробил пенальти и сравнял счет.

Уже на 26-й минуте "Кызыл-Жар" вывел вперед Шота Григалашвили.

Но на 33-й минуте на табло снова вернулась ничья. На этот раз сравнял полузащитник "Кайрата" Андрей Ульшин.

На 90-й минуте "Кайрат" остался уже вдевятером, заработав вторую красную карточку за матч. На этот раз был удален Камо Оганесян.

В итоге решающим стал гол, забитый петропавловской командой на второй добавленной минуте. Его автором стал Тимур Мульдинов.

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.

Напомним, что сегодня поражения потерпели "Астана" и "Ордабасы", ведущие борьбу за медали КПЛ. "Кайрат" же в этом сезоне досрочно оформил чемпионство, которое стало для него первым за 16 лет. 

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Метки:
Кайрат ФК Кызыл-Жар СК КПЛ-2020
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