"Ордабасы" потерпел поражение и не смог сместить "Астану" с третьего места КПЛ

"Ордабасы" потерпел поражение от "Кайсара" в матче 19-го тура КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Победа или ничья поднимали бы шымкентский клуб с четвертого места в тройку лидеров, смещая оттуда "Астану". Но сильнее был кызылординский клуб, выигравший со счетом 3:0.

Все голы были забиты во втором тайме. Счет на 52-й минуте открыл Иван Граф.

А затем дубль оформил Асхат Тагыберген ('69 и '75).

При этом с 66-й минуты "Ордабасы" играл вдесятером после того, как красную карточку заработал Тимур Досмагамбетов. Со статистикой матча можно ознакомиться здесь.

В параллельном матче "Тараз" обыграл "Жетысу" со счетом 1:0. Автором единственного гола во встрече стал Деян Болевич на на 28-й минуте. Подробная статистика встречи доступна по этой ссылке.

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