"Шахтер" забил три мяча "Астане" и получил шанс побороться за медали в КПЛ

"Шахтер"
одержал победу над "Астаной"
в рамках 19-го тура чемпионата Казахстана по футболу
, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Встреча прошла на стадионе "Жас Кыран" и завершилась со счетом 3:1 в пользу карагандинского клуба.
Стоит отметить, что столичная команда ужасно сыграла в обороне, вследствие чего уже в первом тайме пропустила два мяча, авторами которых на седьмой и 24-й минутах стали Руслан Мингазов и Сергей Зенев.
После перерыва номинальные гости пропустили в третий раз - на этот раз от Еркина Тапалова на 69-й минуте. Под занавес встречи, а именно на 90+1-й минуте Дидар Жалмукан один мяч отыграл, и этим самым помог своему клубу избежать разгромного поражения.
После этой игры "Астана" с 27 очками осталась на третьем месте в таблице, тогда как "Шахтер" набрал 26 баллов и получил шанс побороться за попадание в призовую тройку. При этом турнирное положение столичного клуба может претерпеть изменения после проведения других игр 19-го тура.