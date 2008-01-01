Капитан "Кайрата" не сыграет в оставшихся матчах КПЛ. Названа причина

В нынешнем сезоне он отдал семь ассистов.

Гафуржан Суюмбаев. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 14:00
Капитан "Кайрата" Гафуржан Суюмбаев не доиграет остаток сезона в КПЛ из-за травмы, сообщает KazFootball.kz.

Отмечается, что Суюмбаева последний месяц беспокоила травма колена и в чемпионате ему приходилось играть на уколах. Защитник усугубил повреждение в расположении сборной, из-за чего пропустил заключительный матч с Литвой (1:2).

Теперь игроку предстоит пройти медицинское обследование в Германии.

В нынешнем сезоне КПЛ 30-летний оборонец провел 16 матчей, в которых забил один гол и отдал семь ассистов.

Напомним, что сегодня, 21 ноября, "Кайрат" сыграет с "Кызыл-Жар СК" в рамках 19-го тура. Для алматинского клуба данная игра носит формальный характер, так как ранее "желто-черные" досрочно стали чемпионами.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Кайрат ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 14:00
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