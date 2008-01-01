Капитан "Кайрата" не сыграет в оставшихся матчах КПЛ. Названа причина

Капитан "Кайрата" Гафуржан Суюмбаев
не доиграет остаток сезона в КПЛ
из-за травмы, сообщает KazFootball.kz
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Отмечается, что Суюмбаева последний месяц беспокоила травма колена и в чемпионате ему приходилось играть на уколах. Защитник усугубил повреждение в расположении сборной, из-за чего пропустил заключительный матч с Литвой (1:2).
Теперь игроку предстоит пройти медицинское обследование в Германии.
В нынешнем сезоне КПЛ 30-летний оборонец провел 16 матчей, в которых забил один гол и отдал семь ассистов.
Напомним, что сегодня, 21 ноября, "Кайрат" сыграет с "Кызыл-Жар СК" в рамках 19-го тура. Для алматинского клуба данная игра носит формальный характер, так как ранее "желто-черные" досрочно стали чемпионами.