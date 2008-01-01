Футболисты "Тараза" собрались бесплатно доиграть сезон в КПЛ

Тренеры и футболисты "Тараза"
решили завершить чемпионат Казахстана
на безвозмездной основе. Об этом сообщил исполнительный директор клуба Талгат Турлыбайулы.
"К счастью, все наши игроки - и казахстанцы, и легионеры, - а также тренерский состав, после разъяснительной беседы, вошли в положение клуба и решили доработать сезон на безвозмездной основе, несмотря на истечение контрактов. Мы очень рады, что и весь тренерский штаб, и футболисты проявили единодушие в этом вопросе и не стали покидать команду в трудный момент", - приводит слова Турлыбайулы пресс-служба
клуба.
Сегодня, 21 ноября, "Тараз" сыграет с "Жетысу" в рамках 19-го тура. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь
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Прямая трансляция матча "Шахтер" - "Астана" и других игр 19-го тура КПЛ