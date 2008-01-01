Футболисты "Тараза" собрались бесплатно доиграть сезон в КПЛ

Это касается и тренерского штаба.

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
1
Сегодня 11:19
Тренеры и футболисты "Тараза" решили завершить чемпионат Казахстана на безвозмездной основе. Об этом сообщил исполнительный директор клуба Талгат Турлыбайулы.

"К счастью, все наши игроки - и казахстанцы, и легионеры, - а также тренерский состав, после разъяснительной беседы, вошли в положение клуба и решили доработать сезон на безвозмездной основе, несмотря на истечение контрактов. Мы очень рады, что и весь тренерский штаб, и футболисты проявили единодушие в этом вопросе и не стали покидать команду в трудный момент", - приводит слова Турлыбайулы пресс-служба клуба.

Сегодня, 21 ноября, "Тараз" сыграет с "Жетысу" в рамках 19-го тура. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

Прямая трансляция матча "Шахтер" - "Астана" и других игр 19-го тура КПЛ
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Тараз ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
1
Сегодня 11:19
© 2008 - 2020 ТОО «EML»