Прямая трансляция матча "Шахтер" - "Астана" и других игр 19-го тура КПЛ

Сегодня, 21 ноября, матчами 19-го тура возобновится чемпионат Казахстана по футболу
, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Сыграют "Шахтер" - "Астана" (начало - в 13:00 по времени Нур-Султана), "Жетысу" - "Тараз" (14:00), "Ордабасы" - "Кайсар" (14:00), "Кайрат" - "Кызыл-Жар СК" (15:00), "Каспий" - "Окжетпес" (18:00).
Трансляция игр будет доступна на официальном сайте
телеканала Qazsport.
"Окжетпес" вылетает, "Каспий" остается? Какой будет борьба за выживание в КПЛ
Чемпионом досрочно стал "Кайрат", вторым в таблице идет "Тобол", а тройку замыкает "Астана". Более подробно с турнирным положением команд можно ознакомиться здесь
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Снежная гонка за медали и борьба за выживание. Превью к 19-му туру КПЛ