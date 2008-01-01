Прямая трансляция матча "Шахтер" - "Астана" и других игр 19-го тура КПЛ

Первая встреча начнется в 13:00.

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 09:30
Сегодня, 21 ноября, матчами 19-го тура возобновится чемпионат Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сыграют "Шахтер" - "Астана" (начало - в 13:00 по времени Нур-Султана), "Жетысу" - "Тараз" (14:00), "Ордабасы" - "Кайсар" (14:00), "Кайрат" - "Кызыл-Жар СК" (15:00), "Каспий" - "Окжетпес" (18:00).

Трансляция игр будет доступна на официальном сайте телеканала Qazsport.

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Чемпионом досрочно стал "Кайрат", вторым в таблице идет "Тобол", а тройку замыкает "Астана". Более подробно с турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

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Футбол КПЛ-2020 Шахтер ФК Астана ФК Жетысу ФК Тараз ФК Ордабасы ФК Кайсар ФК Кайрат ФК Кызыл-Жар СК Каспий Окжетпес ФК
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Сегодня 09:30
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