"Он был в шоке от некоторых моментов". Экс-игрок сборной Беларуси - о работе с тренером "Астаны"

Тихонов принял команду в октябре.

Андрей Тихонов. Фото: ФК "Астана"©
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Сегодня 08:49
Экс-нападающий сборной Беларуси Сергей Корниленко, завершивший игровую карьеру в прошлом году, в интервью "Спорт-Экспресс" вспомнил совместную работу с Андреем Тихоновым в футбольном клубе "Крылья Советов". Нынешний рулевой "Астаны" тренировал самарскую команду в период 2017-2018 годов.

- С Тихоновым работалось комфортно?

- Да, при нем "Крылья" вернулись в премьер-лигу. Грамотный тренировочный процесс, прекрасная атмосфера в коллективе. Чем Тихонов поразил - как участвовал в тренировках. Хоть сегодня выпускай на поле, полчаса спокойно выдержит.

- Даже в РПЛ?

- Да! В "Крыльях" он был в шоке от некоторых моментов. Вот наши лучшие исполнители стандартов. Из десяти фланговых подач точных - от силы три. Вижу, Валерьич, закипает: "Я не пойму! Вы же в команде мастеров! Как это возможно?"

- Показал бы.

- Он и не выдерживал - шел подавать сам.

- Ну и как?

- Идеально! Десять из десяти! Хоть с левой ноги, хоть с правой - точно в голову.

Напомним, Тихонов возглавляет "Астану" с октября. Столичная команда идет в чемпионате на третьем месте, набрав 27 очков в 16 играх. 
Метки:
Тихонов Андрей Астана ФК Футбол КПЛ-2020 Премьер-лига России
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 08:49
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