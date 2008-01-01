"Он был в шоке от некоторых моментов". Экс-игрок сборной Беларуси - о работе с тренером "Астаны"

Экс-нападающий сборной Беларуси Сергей Корниленко
, завершивший игровую карьеру в прошлом году, в интервью "Спорт-Экспресс"
вспомнил совместную работу с Андреем Тихоновым
в футбольном клубе "Крылья Советов". Нынешний рулевой "Астаны"
тренировал самарскую команду в период 2017-2018 годов.
- С Тихоновым работалось комфортно?
- Да, при нем "Крылья" вернулись в премьер-лигу. Грамотный тренировочный процесс, прекрасная атмосфера в коллективе. Чем Тихонов поразил - как участвовал в тренировках. Хоть сегодня выпускай на поле, полчаса спокойно выдержит.
- Даже в РПЛ?
- Да! В "Крыльях" он был в шоке от некоторых моментов. Вот наши лучшие исполнители стандартов. Из десяти фланговых подач точных - от силы три. Вижу, Валерьич, закипает: "Я не пойму! Вы же в команде мастеров! Как это возможно?"
- Показал бы.
- Он и не выдерживал - шел подавать сам.
- Ну и как?
- Идеально! Десять из десяти! Хоть с левой ноги, хоть с правой - точно в голову.
Напомним, Тихонов возглавляет
"Астану" с октября. Столичная команда идет в чемпионате на третьем месте, набрав 27 очков в 16 играх.