"Хотел бы видеть в "Кайрате" Янковича". Косович - о новом контракте и Лиге чемпионов

Черногорский полузащитник Небойша Косович
после подписания нового контракта с "Кайратом"
поделился своими эмоциями с пресс-службой
клуба.
"Кайрат" продлил контракт с полузащитником европейской сборной
- Небо, мы рады, что ты остался в нашем клубе! Поделись своими эмоциями.
- Я счастлив, что подписал новый контракт! "Кайрат" - очень большой клуб с отличной организацией. Я жажду выигрывать больше трофеев и добиваться больших успехов с "желто-черной" командой!
- Не перестаем восхищаться твоими штрафными в нынешнем сезоне. Есть ли какая-то определенная техника исполнения или, может, ты перенял ее у кого-то из футболистов?
- Мы проводили много занятий по отработке стандартных положений и свободных ударов на базе "Кайрата". Я считаю, что очень важно тренироваться и оттачивать свое мастерство каждый день. После упорных тренировок забивать штрафные в игре намного проще.
- В матче против "Тобола", забив со штрафного, ты поцеловал ромбик "Кайрата".
- Я хотел показать, что "Кайрат" - лучшая команда Казахстана, которая готова к выступлению в Лиге чемпионов и Лиге Европы!
- Чего ждешь от Лиги чемпионов?
- Мы не хотим просто поучаствовать в квалификации Лиги чемпионов. Мы хотим бороться до конца. Представьте - групповой этап Лиги чемпионов в Алматы! А почему бы и нет?
- Давай поговорим о сборной. Черногория выиграла группу Лиги наций и получила повышение в классе. Какие чувства испытываешь?
- Очень приятно завершить год с повышением в Лиге наций. Надеюсь, однажды я сыграю со сборной Черногории на большом турнире!
- Ты не принял участие в товарищеском матче против Казахстана, было желание сыграть против своих одноклубников?
- Я видел своих одноклубников в Черногории, но, к сожалению, мы не могли выйти за пределы отеля, потому что там плохая ситуация с COVID-19. Я хотел сыграть, но тренеры решили дать нам немного отдохнуть. Было очень приятно увидеть своих товарищей. Я надеюсь, что наши сборные еще сыграют между собой.
- Кого бы из своей сборной ты хотел видеть в "Кайрате"?
- Я хотел бы видеть Марко Янковича из итальянского СПАЛа. Это потрясающий игрок!
Косович в текущем чемпионате провел 16 игр, в которых забил четыре гола и отдал три ассиста.
25-летний полузащитник выступает за "Кайрат" с 2019 года. До этого защищал цвета белградского "Партизана". Также играл за венгерский "Уйпешт" и сербскую "Войводину".