Тренер "Ордабасы" высказался о возвращении в сборную Грузии

Главный тренер "Ордабасы" Кахабер Цхададзе
рассказал Lelo.ge
, что созрел для работы на уровне сборной.
"Сейчас я гораздо лучше подготовлен к работе, чем пять лет назад. Важно, что за последние пять лет я не останавливался, работал, анализировал, приобретал больше знаний и опыта, и я далеко впереди.
Руководить сборной - большая честь для любого тренера, и я не исключение", - сказал он.
Отметим, что пост главного тренера сборной Грузии стал вакантным после ухода
словака Владимира Вайсса
.
Цхададзе находится у руля "Ордабасы" с 2018 года. По завершении сезона он собрался покинуть
шымкентский клуб. Ранее уже имел опыт работы в сборной Грузии, которую тренировал в период 2015-2016 годов.