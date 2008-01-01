Тренер "Ордабасы" высказался о возвращении в сборную Грузии

Специалист покинет нынешний клуб.

Кахабер Цхададзе. Фото: ФК "Ордабасы"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 21:52
Главный тренер "Ордабасы" Кахабер Цхададзе рассказал Lelo.ge, что созрел для работы на уровне сборной.

"Сейчас я гораздо лучше подготовлен к работе, чем пять лет назад. Важно, что за последние пять лет я не останавливался, работал, анализировал, приобретал больше знаний и опыта, и я далеко впереди.

Руководить сборной - большая честь для любого тренера, и я не исключение", - сказал он.

Отметим, что пост главного тренера сборной Грузии стал вакантным после ухода словака Владимира Вайсса

Цхададзе находится у руля "Ордабасы" с 2018 года. По завершении сезона он собрался покинуть шымкентский клуб. Ранее уже имел опыт работы в сборной Грузии, которую тренировал в период 2015-2016 годов.
Метки:
Футбол Грузия Цхададзе Кахабер Вайсс Владимир КПЛ-2020 Ордабасы ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 21:52
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