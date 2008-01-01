"Кайрат" продлил контракт с полузащитником европейской сборной

В нынешнем чемпионате он забил четыре гола.

Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 21:04
Футбольный клуб "Кайрат" и черногорский полузащитник Небойша Косович продлили трудовые соглашения, сообщает пресс-служба "желто-черных".

Отмечается, что контракт рассчитан на два года.

Косович в текущем чемпионате провел 16 игр, в которых забил четыре гола и отдал три ассиста.

25-летний полузащитник выступает за "Кайрат" с 2019 года. До этого защищал цвета белградского "Партизана". Также играл за венгерский "Уйпешт" и сербскую "Войводину".

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 750 тысяч евро.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Кайрат ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 21:04
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