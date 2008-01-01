"Кайрат" продлил контракт с полузащитником европейской сборной

Футбольный клуб "Кайрат"
и черногорский полузащитник Небойша Косович
продлили трудовые соглашения, сообщает пресс-служба
"желто-черных".
Отмечается, что контракт рассчитан на два года.
Косович в текущем чемпионате провел 16 игр, в которых забил четыре гола и отдал три ассиста.
25-летний полузащитник выступает за "Кайрат" с 2019 года. До этого защищал цвета белградского "Партизана". Также играл за венгерский "Уйпешт" и сербскую "Войводину".
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 750 тысяч евро.