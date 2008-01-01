Алексей Шпилевский стал претендентом на пост главного тренера сборной Казахстана

Казахстанский журналист и комментатор Ербол Каиров сообщил в твиттере
, что наставник "Кайрата" Алексей Шпилевский
может принять сборную Казахстана по футболу
.
"Надежные источники рассказали, что на должность главного тренера сборной Казахстана претендует и наставник "Кайрата" Алексей Шпилевский. Хоть он и молод, но как тренер значительно сильней Михала Билека. После чемпионства на очереди - сборная?", - написал он.
Появились подробности об увольнении Билека из сборной Казахстана
Отметим, что 32-летний Шпилевский возглавил алматинский клуб в ноябре 2018 года, а в нынешнем сезоне привел "желто-черных" к чемпионству впервые за 16 лет.
Ранее сообщалось
, что Билек покинул сборную Казахстана. Под его руководством команда заняла последнее место в группе 4 Лиги наций и теперь сыграет в стыковых матчах за право остаться в дивизионе С.