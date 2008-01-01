Алексей Шпилевский стал претендентом на пост главного тренера сборной Казахстана

В "Кайрате" он работает с ноября 2018 года.

Алексей Шпилевский. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 20:05
Казахстанский журналист и комментатор Ербол Каиров сообщил в твиттере, что наставник "Кайрата" Алексей Шпилевский может принять сборную Казахстана по футболу.

"Надежные источники рассказали, что на должность главного тренера сборной Казахстана претендует и наставник "Кайрата" Алексей Шпилевский. Хоть он и молод, но как тренер значительно сильней Михала Билека. После чемпионства на очереди - сборная?", - написал он.

Появились подробности об увольнении Билека из сборной Казахстана

Отметим, что 32-летний Шпилевский возглавил алматинский клуб в ноябре 2018 года, а в нынешнем сезоне привел "желто-черных" к чемпионству впервые за 16 лет.

Ранее сообщалось, что Билек покинул сборную Казахстана. Под его руководством команда заняла последнее место в группе 4 Лиги наций и теперь сыграет в стыковых матчах за право остаться в дивизионе С. 
Метки:
Сборная России по футболу КПЛ-2020 Кайрат ФК Шпилевский Алексей Сборная РК по футболу Билек Михал
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 20:05
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