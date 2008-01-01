Бывший вратарь "Ахмата" и "Динамо" собрался покинуть чемпионат Казахстана

В его пассиве восемь пропущенных мячей.

Фото: ФК "Ахмат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 19:41
Голкипер "Окжетпеса" Александр Шепляков по окончании сезона покинет чемпионат Казахстана по футболу, сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что 24-летний вратарь сыграл в КПЛ пять матчей, в которых пропустил восемь мячей. Его контракт с кокшетауским клубом действует до конца года.

В настоящее время "Окжетпес" занимает последнее, 11-е место в таблице, имея в своем активе 11 очков.

Шепляков - воспитанник смоленского клуба "Днепр". Также играл за молодежные составы грозненского "Ахмата" и московского "Динамо".
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Окжетпес ФК Динамо Москва
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 19:41
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