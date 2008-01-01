Бывший вратарь "Ахмата" и "Динамо" собрался покинуть чемпионат Казахстана

Голкипер "Окжетпеса" Александр Шепляков
по окончании сезона покинет чемпионат Казахстана по футболу, сообщает Meta-ratings.kz
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Отмечается, что 24-летний вратарь сыграл в КПЛ пять матчей, в которых пропустил восемь мячей. Его контракт с кокшетауским клубом действует до конца года.
В настоящее время "Окжетпес" занимает последнее, 11-е место в таблице, имея в своем активе 11 очков.
Шепляков - воспитанник смоленского клуба "Днепр". Также играл за молодежные составы грозненского "Ахмата" и московского "Динамо".