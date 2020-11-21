Догнать Пауло и Аймбетова. Как может измениться положение в гонке бомбардиров КПЛ-2020

Казахстанская премьер-лига сезона 2020 года близится к своему завершению. Сейчас определен лишь чемпион, но еще ничего не ясно в судьбе распределения медалей, зоне вылета и гонке бомбардиров. Корреспондент Vesti.kz
рассуждает, насколько может измениться ситуация в списке снайперов чемпионата.
Жоао Пауло ("Ордабасы") - 11 голов
Бразильский форвард "Ордабасы" является ключевой фигурой клуба. В этом сезоне Пауло может стать лучшим бомбардиром КПЛ. Он исправно забивает голы и приближает свой успех.
Легионер может даже повторить свои показатели прошлого сезона, когда в 31 матче забил 15 голов. Сейчас на его счету 11 мячей в 17 играх, что демонстрирует улучшение им своего голевого графика.
Абат Аймбетов ("Кайрат") - десять голов
Воспитанник "Актобе" в предыдущем сезоне забил 16 голов в 29 играх за родной клуб и стал лучшим бомбардиром среди казахстанцев. В этом сезоне форвард "Кайрата" отметился десятью мячами и вряд ли повторит достижение прошлого сезона - алматинцам осталось провести две встречи. Впрочем, Аймбетов может попытаться подвинуть Пауло. Но здесь все будет зависеть от решений Алексея Шпилевского
- рисковать своими лидерами в оставшихся и ничего не решающих играх, или дать шанс молодым игрокам "Кайрата".
Вагнер Лав ("Кайрат") - семь голов
То же самое касается звездного нападающего алматинцев, который придя в клуб, стал лидером атаки. Поставит ли Шпилевский Вагнера на матчи в столь непростых погодных условиях, узнаем скоро.
Элгуджа Лобданидзе (покинул "Кайсар") - семь голов
Грузинский форвард исправно огорчал соперников "Кайсара", забив семь голов в 12 матчах. Но у Лобжанидзе контракт истек
раньше окончания чемпионата Казахстана, который в этом году из-за коронавируса завершается позже обычного. Останется ли теперь Лобжанидзе в пятерке лучших бомбардиров чемпионата, зависит теперь не от него.
Рунар Мар Сигурьонссон ("Астана") - шесть голов
Футболист из Исландии замыкает пятерку лучших бомбардиров КПЛ. Возможно, Сигурьонссон, который четыре из шести своих мячей забил с пенальти, способен побороться в бомбардирской гонке и обойти, например, Лобжанидзе. К слову, последний раз исландец забивал в матче 12-го тура против "Каспия".
Напомним, "Кайрат" досрочно завоевал чемпионство. Сейчас у алматинцев 45 баллов. Турнирная таблица приведена по этой ссылке
. 21 ноября состоятся матчи 19-го тура КПЛ-2020.
Фото: ФК "Ордабасы"© (1), ФК "Кайрат"© (2, 3), ФК "Кайсар"© (4), ФК "Астана"© (5)
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